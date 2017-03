Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon ; sauver la droite ?

La droite est, et elle le reconnait, au service des entreprises , donc des « rentiers-actionnaires », pourquoi faudrait-il la sauver ?

Qu’y a t-il d’utile pour les 99% d’entre nous dans le programme de droite ? Je ne trouve pas.

Rassurez vous , les autres non plus, les « grands candidats », ne valent pas non plus d’être sauvés.