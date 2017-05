Alliance avec le FN : l’énorme erreur de NDA

J’imagine que le conseil national a été mouvementé. Mais un tel choix peut également souligner le manque d’écoute de NDA à l’égard de ceux dont ils s’entourent, un point que j’avais soulevé alors.

il y a un moment où il faut accepter de se lancer seul.ne pas avoir peur de ne pas faire bloc avec le groupe initiale . c est un choix très difficile a faire car on peut se retrouver seul .. .

Personnelment je comprends très bien le choix de DA.

C est terrible de faire ce choix .

tout comme il est terrible de devoir faire le choix entre la souveraineté du pays qui sera écrase par Macron , car il risque de ne plus rien rester de la France après son passage et le choix de FN .

dans les deux cas de toute façon ça ne va pas se passer en douceur ..

avec macron on va vers de grandes mouvements qui vont affecter profondément la France .

Dans le second cas ; ça va apporter des tensions entre les français sur le territoire .

Le choix est extrêmement difficile à faire . si les français ont l intelligence de ne pas se mettre sur la gueule les uns sur les autres y a moyen de faire quelque chose de potable . je pense que l’ attitude des français les uns envers les autres sera primordiale .

il faudra de toute façon faire changer le mode d élection qui existe actuellement .

Tout le monde constate que nous sommes dans des impasses à ce sujet avec la V eme république . La France est sous tension prete a exploser . et ce ne sont pas les dirigeants qui peuvent changer quelque chose , mais Nous le peuple , si nous nous montrons intelligents et de coeur .

La France est le pays sous le signe de la Balance , de la Justice. qu’elle mette à profit cette énergie c est le moment . .