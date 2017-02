Appel au débat citoyen

Médiatiquement et politiquement, le débat a été squatté par la lamentable affaire Fillon. Mais pour certains sujets, le débat est bloqué en réalité depuis 10 ou 20 ans. Une grave distorsion du débat citoyen risquant de mettre en cause la légitimité des résultats électo-raux et la probité des institutions élues . Au fil du temps, la situation d’amoralité s’est aggravée et a enfoncé la France dans le classement international sur la corruption. Le risque d’instabilité politique, d’explosion sociale et de violences urbaines s’accroit. Nous, citoyens en colère, émettons un double appel, tant vers les citoyens que vers les élus de droite et de gauche. Un appel pour redonner une place centrale aux débats d’idées pendant la campagne et pour favoriser un rassemblement républicain sur des propositions de bon sens . Trois exemples (d’autres suivront) :

Santé gratuite pour tous

Quand le programme anti-fracture sociale de 1995 a-t-il pu refaire surface après son enterrement effectué par Juppé (et Fillon) juste après l’élection de Jacques Chirac ? Jamais. Savez-vous que la santé sans apartheid est possible ? L’A.M.E, l’aide médical gratuite pour les immigrés clandestins deviendrait enfin accessible à tous les français. Une santé économe, bien moins chère qu’actuellement, car débarrassée d’une partie de la coûteuse paperasserie, des scandaleuses injustices et des faramineux gaspillages. Savez-vous que de nombre pays de l’OCDE ont cette santé gratuite depuis longtemps ? Savez-vous que la solution se trouve dans une carte à puce actualisable contrôlant les éventuelles incompatibilités, les sur-médicamentations et le trafic de médicaments ? Avec un ticket modérateur variable en fonction des situations (abus de consultations, annulations sans prévenir, non respect des prescriptions, etc.) ? Avec des mutuelles orientées vers les seuls services dit « de confort » et toutes les situations ou attitudes à risques (moto, voiture, voyage, sport, tabac, drogue, etc.) ? Les citoyens obtiendront-ils ce débat ?

Représentation des usagers de l’administration.

VLC (« Vaincre Le Chômage », collectif électoral des chômeurs, des précaires et des victimes de l’administration) demande aussi depuis 1995 la représentation des usagers dans les conseils d’administration des services publics, pour limiter les gaspillages (qui creusent le déficit) et pour limiter les injustices (parfois très graves). Avez-vous vu un seul débat à ce sujet depuis 25 ans ? VLC demande aussi que les correctifs, les éventuelles grandes décisions de justice et jurisprudences obtenues soient publiées sur un site cogéré par l’administration et les usagers. En avez-vous entendu parler ? Peut-on au moins en débattre ?

Encadrement des banques, réforme du crédit.

Amendement de la loi Neïertz ayant stupidement confisqué le service public du crédit au seul profit des riches et des CDI. Réforme de la loi Tobin pour ne taxer que les flux financiers spéculatif (et bien plus durement). Clore la gigantesque arnaque des crédits aux taux variables abusifs toxiques qui se poursuit encore aujourd’hui. Savez-vous que cette immense arnaque vampirise notamment le budget de 8.000 communes au frais des contribuables ? Savez-vous que 270 collectivités territoriales ont gagné à deux reprises (8 Février 2013 et mars 2014) leur procès contre les banques voyous, obtenant un remboursement de 18 milliards d’intérêts excessifs ? Savez-vous que le gouvernement Hollande (s’étant pourtant engagé à ne jamais interférer dans les décisions de justice) a mobilisé le Parlement au profit des banques escroques en cassant ces décisions de justice ? Savez-vous qu’un vote scélérat a eu lieu au Sénat (le 23 Avril 2013) et à l’Assemblée Nationale (le 24 Août 2014) en faveur d’une loi donnant rétroactivement tort aux Tribunaux et aux communes escroquées ? Savez-vous que le Conseil Constitutionnel s’était pourtant opposé le 29 Décembre 2013 à cette scandaleuse loi rétroactive bananière ? Savez-vous que le montant global des sommes mises en jeu par la jurisprudence est estimé à environ 360 milliards, dont 145 à 170 milliards pour la seule banque DEXIA nationalisée ? Nous avions proposé une solution « gagnant-gagnant » via crédit spécial sur 20 ans. Avez-vous remarqué le silence des partis à ce sujet ?

Craignant la défaite, ils ont soutenu la honte .

Ils récolteront la honte ET la défaite.

Quoiqu’électoralement grillé, François Fillon a trouvé le moyen de prendre en otage les parlementaires du centre et de la droite. En les obligeant à « soutenir l’insoutenable » et à « défendre l’indéfendable », il les a attirés vers une défaite électorale catastrophique ; non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour la législative qui suit. Fillon avait demandé 15 jours de délai avec espoir d’un classement. Délai passé, les instances judiciaires annoncent officiellement le 16 Février que le classement n’est pas possible. Face à la certitude du procès, Fillon décide néanmoins de se maintenir (au prétexte que la mise en examen ne lui a pas été encore signifiée !). Tout le débat électoral français se retrouve ainsi asphyxié par un incroyable entêtement individuel.

APPEL AUX ELUS ET AUX COTISANS REPUBLICAINS

Afin de et redonner la place aux débats d’idées et favoriser un véritable rassemblement républicain pour l’alternance, nous, citoyens en colère, appelons à

1°) un vote électronique des cotisants désignant le remplaçant de François Fillon.

2°) une amélioration du programme des républicains afin qu’il soit plus proche du combat anti-fracture sociale 1995 scandaleusement abandonné par Juppé et Fillon.

======================

APPEL AUX ELUS DES COMMUNES SPOLIEES

La colère populaire monte. Pour la calmer, il faut restaurer et élargir le débat général et favoriser le rassemblement républicain sur des améliorations concrètes de notre système (politique, administratif, judiciaire, sécuritaire, économique, militaire, éducatif, médical et préventif). Ces améliorations coûtent de l’argent. Pour cela,

nous invitons les Maires des communes spoliées à soutenir un candidat ayant suffisamment d’éthique et s’engageant à restaurer le remboursement bancaire des intérêts abusifs.

A défaut de candidat moralement crédible et suffisamment à l’écoute des difficultés budgétaires territoriales, nous invitons les élus des collectivités spoliées de droite et de gauche à désigner, par un vote électronique, leur propre candidat à la présidentielle.