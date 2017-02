Après Fillon

@ Fergus

Toute la défense de ce manipulateur repose sur un point : ce n’est pas moral mais c’était légal.

Il ment. Hier, il a dit que la journaliste ayant interviewé sa femme en 2007 s’était plaint que france2 ait manipulé son travail ; or, cette journaliste a démenti et exhorté Fillon à cesser de colporter ce mensonge. Or, pourquoi ce mensonge ? Parce que l’emploi était fictif, donc illégal.

Il ment comme il respire, il l’a fait les yeux dans les yeux avec les Français hier. Ce serait un bon président, sans doute, dans la droite lignée des Sarkozy et Hollande qui eux aussi promettaient une République droite, irréprochable, etc.