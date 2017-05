Après la présidentielle, partie 1 : la résignation au candidat de l’oligarchie

Les questions sociales, parce qu’elles relèvent pour une grande part de la possibilité de redistribution des richesses, présupposent un rapport de force favorable. Ce n’est pas en faisant ami-ami avec le grand capital – hé oui, il faut bien le nommer ainsi puisqu’il est plus grand que jamais – qu’on se met en position de force. Les gaullistes de droite et d’ailleurs devraient y réfléchir plus, eux qui sont plus à même de le faire que l’extrême-droite.