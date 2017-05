Après la présidentielle, partie 2 : ces motifs d’espoir paradoxaux

Bien sûr, cette campagne a été désastreuse, les sujets de fond ayant été souvent occultés par les affaires et le manque d’ouverture aux débats, Marine Le Pen continue à incarner l’opposition au système, malgré une incompétence crasse, et le candidat de l’oligarchie qui soutient les politiques en échec depuis des décennies a été élu, pourtant on peut se demander s’il n’y a pas des motifs d’espoir…

Volonté de changement et paysage politique éclairci

Voilà pourquoi, paradoxalement, du fait de l’accession de Macron au pouvoir , je me demande finalement si cela n’est pas une étape qui permettra au contraire aux idées souverainistes, humanistes et progressistes de parvenir enfin au pouvoir. Sa politique de régression sociale au profit des multinationales et des plus riches pourrait le chant du cygne malheureusement nécessaire de l’eurolibéralisme.