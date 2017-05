Après la présidentielle, partie 4 - ces alternatifs qui rendent leurs idées minoritaires

@ l’auteur : Bon aucun de ces « alternatifs » présentés dans cet article ne proposait de socialiser toutes les banques et d’exproprier les actionnaires des grosses entreprises capitalistes permettant de partager le travail et les richesses entre toutes et tous...

Autrement dit tous ceux là ne proposaient que de rester dans le cadre du système capitaliste, de la propriété privée des gros moyens de production et d’échange... où les uns se gobergent pendant que les autres tirent la langue...

Les plus gros des « alternatifs » ont même bénéficié de la faveur des médias, tant ils étaient si peu dangereux pour le système économique, les autres ont tout simplement été boycottés depuis des années tant ils ne présentaient aucun intérêt pour le cirque électoral du système en place...

Les résultats électoraux sont à la hauteur de leur fabrication par l’argent, les médias et les sondages... et donc satisfont totalement le vrai pouvoir des patrons et actionnaires capitalistes...

Ce dernier accouche d’un Macron, nouveau casseur des droits sociaux et du code du Travail, à la grande satisfaction du Médef, de l’UE, de la BCE, du FMI, de la Banque mondiale et de tous les organismes internationaux aux mains de la Bourgeoisie visant à maintenir et même accroître le taux de profit des multinationales et entreprises capitalistes...

La seule résistance au rouleau compresseur écrasant nos droits sociaux ce sera la rue... Un Front social se constitue actuellement et plusieurs milliers de ses membres ont déjà manifesté à Paris le 8 mai dernier... Manifestation qui encore une fois a connue les provocations policières qui ont même vu le cortège se faire couper en deux par des CRS très agressifs...

Front social auquel n’ont pas appelé les directions des Centrales syndicales critiques mais qui est constitué de sections d’entreprises de base CGT, SUD, CNT, d’associations ... La CGT Goodyear a vu son porte-parole Mickaël Wamen, s’emporter à la manif du 8 mai : « On n’a pas un président, on a un PDG. Macron va nous piétiner la gueule si on ne réagit pas ! »

La prochaine étape sera la manif du 18 juin... Y participer et la populariser c’est la tâche de l’heure pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas prêts à se laisser piétiner par les sbires à Macron...