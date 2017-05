Après le pire (affaires, caricature souveraine)... le meilleur ?

Ouf ! les Français ont montré de nouveau une très grande 'sagesse [1]', en votant en très grand nombre pour Macron, et le score de MLP est beaucoup plus bas que les sondages ne le laissaient penser, il y a quelques jours.

Les Français respirent, ils n'auront pas (encore) cette MLP comme Présidente ! Après son 'débat' calamiteux, ses attaques cherchant vainement à déstabiliser son interlocuteur et ses récents revirements (euro monnaie commune, promesse démagogique de retraite à 60 ans reportée à dans 5 ans), la plupart des Français ont vu la vraie nature de MLP : une femme déterminée à obtenir le pouvoir par tous les moyens, y compris les plus bas, et non une dirigeant politique responsable méritant d'avoir dédiabolisé son parti d'extrême droite.

Même une bonne partie de ses sympathisants avaient été surpris de ce ton incroyablement aggressif, de son absence de réponse aux questions posées, de son incapacité à présenter efficacement son 'programme', pourtant 'simple' calogue de mesures les plus démagogiques.

Et le score de Macron est de 66%, quasiment les deux tiers (le double de MLP, même si elle obtient 10.5 millions de voix) !

L'image pour la France est bien meilleure (Présidentielle : le monde réagit favorablement à la victoire de Macron [2]) que ces interminables péripéties autour des 'affaires' (qui la concernaient d'ailleurs aussi), et que ce pseudo débat où la volonté de détruire l'adversaire l'emportait sur tout, au mépris des attentes bien légitimes des Français.

Et cette victoire de Macron intervient en Europe continentale après déjà deux autres scrutins positifs :

- la victoire confirmée, et plus nette avec 53%, en Autriche, du candidat écologiste en décembre 2016, contre l’extrême droite autrichienne (Les Autrichiens confirment Van der Bellen à la présidence) [3]

- la nette victoire en mars 2017 aux Pays Bas du libéral Mark Rutte contre le leader anti-islam et anti-immigration d'extrême droite Geert Wilders (Pays-Bas : les libéraux de Mark Rutte battent largement Wilders)

Ce qui interrompt une série que certains voulaient espérer, après les deux autres événements majeurs récents, le vote pro Brexit, après une campagne centrée autour de mensonges et inepties incroyables (Les inepties, mensonges et manipulations des ’Brexiters’ et autres populistes), et l'arrivée au pouvoir de D.Trump après là aussi une campagne émaillée de fausses informations, mensonges délibérés, simplifications éhontées, attaques xénophobes et anti musulmans.

Il faut dire que les pro Brexit se rendent compte que quitter l'UE ne sera pas aussi simple qu'ils le disaient, que le Brexit pourrait même mener à l'explosion du Royaume Uni (indépendance de l'Ecosse, séparation de l'Irlande du Nord), et que même Donald Trump reconnait que diriger un pays comme les Etats Unis n'est pas aussi simple qu'il le pensait !

Evidemment, nombreux sont les Français qui ne sont pas encore convaincus par Emmanuel Macron.

Le plus dur reste à faire : redresser enfin la France, en continuant à dire la vérité, et en faisant enfin les réformes que les Français attendent depuis si longtemps, pour notamment en finir avec le chômage de masse que tous les pays d'Europe du Nord ont terrassé depuis déjà de longues années ou décennies !