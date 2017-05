Après le pire, Xavier Bertrand Premier Ministre ?

Emmanuel Macron a dit qu'il avait choisi son Premier Ministre, même si celui-ci (celle-ci) ne le sait pas encore.

Les caractéristiques qu'il a données seraient compatibles avec Xavier Bertand, qui selon nous a toutes les qualités nécessaires, et en particulier :

- positionnement à droite (alors que de nombreux ralliements récents sont plutôt marqués à gauche), sans être sectaire, et capable de coopérer avec d'autres personnes de différents horizons

- qualités de pédagogie, essentielles pour traiter des questions délicates, très nombreuses dans le proche avenir,

- capacité à traiter les dossiers en profondeur, pour trouver de vraies solutions, et non s'arrêter à l'écume des choses, ou aux difficultés envisageables

- capacité à affronter les réalités telles qu'elles sont, à affronter les lobbys, les catégories de personnes concernées, malgré tous les avertissements reçus par ses 'amis' politiques, qui voulaient le dissuader de prendre une bonne décision. Un des meilleurs exemples : sa décision sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il a tenu bon, et a pu faire passer cette loi, et la faire appliquer.

Même les fumeurs reconnaissaient la pertinence de la décision, de la démarche, de la loi !

De plus, il a été élu Président des Hauts de France, en décembre 2016... avec le soutien de la gauche, qui s'était retirée pour empêcher l'accession du FN à la Présidence de cette grande région.

Surtout, il est un des rares dirigeants politiques à avoir travaillé dans l'entreprise (dans Wikipedia). Et cela compte énormément : chaque fois que je constate apprécier les paroles et les actes d'un dirigeant politique, je constate par la suite qu'il a travaillé longtemps dans l'entreprise auparavant, par exemple Bernard Cazeneuve, ou Thierry Mandon, qui a superbement agi en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État et de la Simplification le 3 juin 2014 dans le gouvernement Valls I et confirmé à ce poste dans le gouvernement Valls II.

Ou connait très bien l'entreprise, Geneviève Fioraso par exemple, qui a su réunir les entreprises françaises derrière le nouveau projet Ariane 6, et obtenir l'accord de tous en Europe pour réussir ce proejt très mal parti initialement.

Xavier Bertrand, dont les proches semblaient dire récemment qu'il serait prêt à coopérer avec Emmanuel Macron si son score au second tour serait largement supérieur à celui de MLP... Ce qui est fait !

De son côté, "Xavier Bertrand (LR) appelle Emmanuel Macron à "ne pas oublier la colère et l'inquiétude du peuple français"...

"La France qui souffre ne peut plus attendre". "C'est une certaine idée de la France et de la République qui s'est encore une fois imposée aujourd'hui. Mais beaucoup de Français ont choisi de voter pour l'extrême droite. Ils sont nombreux aussi à avoir décidé de ne pas aller voter ou de voter blanc ou nul", souligne Xavier Bertrand dans un communiqué. "La France qui souffre ne peut plus attendre. Le résultat de ce (dimanche) soir oblige chacun à rester humble."

... avec raison !