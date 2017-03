Arrêt des expulsions, baisse des loyers, un toit pour tou-te-s !

MANIFESTONS

samedi 1er avril - 15h à République

Depuis plusieurs mois les médias ne parlent que des élections présidentielles et notamment de Fillon et de ses affaires….

C’est un véritable feuilleton que les français suivent chaque soir….

Pendant que certains, sans complexe, s’enrichissent sur le dos de la République et continuent parfois dans l’impunité, d’autres souffrent dans cette société duale.

Les militants et les militantes du mouvement social n’attendent pas, les bras croisées, l’issue incertaine des présidentielles.

Ils se mobilisent notamment en cette période cruciale et pleine de dangers, celle de la reprise des expulsions :

« Le 1er avril annonce le retour menaçant des expulsions sans relogement pour plus de 130 000 locataires du privé comme en HLM qui ont reçu un jugement d’expulsion. Un triste record. La situation des locataires se dégrade rapidement, sous l’effet de la hausse des loyers, des charges, et de la baisse des allocations logement … Cette date annonce aussi la fermeture inacceptable de milliers de place d’hébergement d’urgence, ainsi que des centaines de milliers de coupures d’énergie

La crise du logement s’est aggravée, les locataires de moins en moins riches doivent se serrer la ceinture pour ne pas « crever sur un trottoir », sacrifier des dépenses de santé, de chauffage, pour payer le loyer …

Non à la MARCHANDISATION du logement !

Plutôt que de loger mieux et moins cher la population, suspendre les expulsions sans relogement, reloger les prioritaires DALO menacés, plusieurs candidats à l’élection présidentielle s’attaquent dans leur programme au droit à un logement stable, au maintien dans les lieux en HLM et veulent accélérer les expulsions.

Pourtant les profits dans le secteur immobilier et locatif privé ont explosé depuis 2000, la spéculation immobilière se déchaîne grâce au soutien des politiques publiques d’urbanisme locales et nationales, faisant flamber les prix dans les villes et les quartiers populaires (métropoles, Grand Paris, ANRU …). Mais les profiteurs du logement en veulent toujours plus, c’est pourquoi il faut les combattre.

La marchandisation du logement social menace aussi les locataires, encourageant la vente, la “valorisation du patrimoine”, la construction de HLM par des promoteurs privés, la destruction des quartiers populaires, et des profits mirobolants.

Nous appelons à manifester le 1er avril tous ensemble, « pour nos droits et contre leurs privilèges » :

· ARRET DES EXPULSIONS, des fermetures des places d’hébergement, des coupures d’énergie et d’eau !

· BAISSE DES LOYERS ET DES CHARGES, hausse des APL, généralisation immédiate de l’encadrement des loyers validé par le Conseil d’État. !

· CONSTRUCTION DE 200 000 LOGEMENTS SOCIAUX à loyers abordables par an, y compris dans les villes riches (Loi SRU), renforcement de l’entretien, de la réhabilitation et du financement des HLM (1%, Livret A, aides à la pierre, affectation du foncier et du bâti public…)

· APPLICATION ET RENFORCEMENT DES DROITS (Réquisition, loi DALO, droit à l’hébergement, Loi ALUR ...) pour tous : locataires, mal-logés, sans-logis, réfugiés, résidents de foyers, jeunes …

· TAXATION DES PROFITS ET DES TRANSACTIONS SPECULATIVES, arrêt des cadeaux fiscaux aux investisseurs et aux riches et des politiques d’urbanisme spéculatives !

· INSCRIPTION DU DROIT AU LOGEMENT DANS LA CONSTITUTION »

Premiers signataires : Plate forme logement des mouvements sociaux, AFVS, Bagagérue, CGT Indecosa, CGT, CNAFAL, COPAF, CSF, DAL, SUD Santé sociaux … »

Une manifestation, une de plus, que va-t-elle changer ?

Cette initiative ne constitue pas un point d’orgue mais la suite d’un mouvement de résistance commencé il y a bien longtemps.

Dans de nombreuses localités, des militants du droit au logement, appartenant au DAL ou à d’autres associations accompagnent des familles , les aident dans leurs démarches et commencent à lutter contre les expulsions locatives programmées.

En Seine et Marne, comme le montre l’affiche, ce sont deux associations qui mutualisent leurs forces et leurs moyens.

Jean-François Chalot