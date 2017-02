attentats : …

La logorrhée sur « l’attentat » du Louvre de ce 3 février 2017 aura eu un piètre et provisoire effet (1)

Mais a contribué, comme à chaque fois qu’un tel évènement se produit, à occulter la réalité ( 2) et à ne pas faire avancer le problème vers sa solution.

Dans nos pays, les dirigeants continuent à emboiter le pas de ceux qui ont intérêt à faire de la Russie un ennemi - USA, Pays Baltes (3) et quelques autres Etats particulièrement militants en la matière- qu’il faut ennuyer, contrer et affaiblir autant que possible, faute de pouvoir lui déclarer la guerre.

Et à faire les yeux doux aux pays à partir desquels est entreprise la conquête wahhabite (4) du monde (Arabie Saoudite, Qatar, Turquie). Parce que, pour résumer, l’odeur de l’argent qui s’élève de ces Etats (des deux premiers au moins), est préférée par la classe politique à celle du bortsch. (5)

Et parce que le pacte du Quincy est pour les uns, ce que la Charia (revue et corrigée) est pour les autres.

Les chefs wahhabites devant bien « rigoler » de voir cette masse de politiciens, qui d’un côté consolent leurs concitoyens victimes d’attentats perpétrés au nom de la grandeur d’Allah, et de l’autre leur accordent décorations, et avantages financiers. Politiciens qui, pour couronner le tout, s’inclinent si bas devant les princes wahhabites, que ces derniers ne doivent pas en revenir ou plus vraisemblablement peuvent mieux jauger qui ils ont devant eux et savoir ce qu’ils peuvent en faire.

V. Poutine, dont on évite de rappeler les propos (son discours du Valdaï sur les relations internationales vaut cependant autant que celui des fauteurs de guerre imaginant pour cette fin le pseudo « droit d’ingérence » (6) a trouvé le « truc » après avoir reçu le prince Bandar (chef des services secrets saoudiens) (7)

Technique que l’on pourrait transposer comme suit pour notre propre compte :

« - Vous financez le wahhabisme conquérant ? - Vos sbires nous causent des problèmes ? … - ils veulent installer la Charia et supprimer la démocratie ? »

« Alors tant pis pour vos propres personnes ! ».

Evidemment de tels propos (de bon sens) manqueraient, s’ils étaient tenus par un chef d’Etat, ou un Premier Ministre, d’un peu de savoir vivre (c’‘est le moment de le dire) ou d’esprit courtisan (on ne parle pas ainsi en se tenant plié ou couché).

Evidemment, ce que feraient les services action ne serait certes pas moral, serait peu conforme aux règles de la procédure pénale ou aux principes … Mais c’est pourtant ce qu’on leur demande de faire habituellement et qu’ils font en général efficacement et de manière telle que l’opinion publique ne s’émeut pas..

Evidemment (certains) juristes et défenseurs (généralement sélectifs) des droits et des principes ne manqueraient pas de pousser des cris d’orfraie. Surtout ceux qui ne se sont pas égosillés lorsque des politiciens ont pris la décision de supprimer Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar El Assad (raté) (8) . Alors que, pour ce faire, les décideurs en question ne se sont préoccupés, ni de la procédure pénale, ni de la vérité, ni des principes du droit international. Et pas du tout de la vie, puisqu’en plus de l’élimination physique des dirigeants, ils ont sacrifié des centaines de milliers de vie. Et pas du tout des conséquences pour les populations survivantes, puisqu’ils ont mis les pays en cendres et y ont installé le chaos. (Sauf à estimer que c’était le prix que les populations devaient payer pour la réalisation des objectifs).

Alors … (9)

Marcel-M. MONIN

m. de conférences honoraire des universités.

Docteur d’Etat en droit

Consultant

(rédaction de constitutions, codification du droit administratif,

rénovation des universités , création d’universités transnationales)

(1) Celui de soulager un politicien (d’un côté soucieux de rigueur pour les humbles, d’un autre côté soupçonné d’avoir fait couler de l’argent public dans les porte monnaie familiaux) sommé de se faire « hara kiri » par les uns, et défendu d’une manière qui fait rire les humoristes par les autres..

(2) Dans la même logique :

https://www.youtube.com/watch?v=IIFdxfQj3DY

v., entre autres, le livre récent d’Alexandre del Valle : « les vrais ennemis de l’occident ».

(3) v. l’article (ou la charge) de la consule honoraire de Lituanie en Champagne - Ardennes dans la revue d’une association de défense des droits de l’Homme :

http://www.sidh-france.org/poutine-dit-ce-quil-va-faire-et-fait-ce-quil-dit/

(4) conquête qui se fait, en fonction des opportunités, du lieu ou du moment. Par le financement des antennes wahhabites, qui oeuvrent à la conversion des Musulmans en Wahhabites, qui créent des écoles pour former les générations futures et organisent un lobbying en direction de la classe politique pour qu’elle laisse faire ou donne un coup de main. Par la force : soit par de véritables campagnes militaires ( DAESH) visant à créer des Etats ou des empires, soit par des opérations comme les attentats de kamikazes, acquis à la cause et soldats de la guerre assymétrique). Ce qui n’empêche pas, mais c’est une autre affaire, que les combattants wahhabites et leurs ennemis marchent de concert contre un objectif qu’ils ont (conjoncturellement) en commun : v. Hilary Clinton qui avoue que les USA ont créé Al Queida ; v .les déclarations du ministre français L. Fabius selon lesquelles « Al Nostra fait du bon boulot » (sic).

(5) Compte non tenu de la passivité ou de la frilosité des politiciens qu’ils soient de « droite » ou de « gauche », qui sont toujours en retard sur une avancée des thèses, des revendications et des mises devant le fait accompli wahhabites ( foulard, médecins masculins qui ne doivent pas soigner des patientes, piscine réservées aux pratiquantes du wahhabisme, financement de centres culturels accolés à des mosquées wahhabites, …) avancées qui en permettent et en préparent de nouvelles. Avec les juges qui font des choix jurisprudentiels qui vont dans le même sens : v. la jurisprudence du Conseil d’Etat dans l’affaire Kerrouah. Sur cette question, v ; notre commentaire de la constitution de 1958 ( Dalloz-Armand Colin).

(6) Intervention de V. Poutine au Club Valdai

https://www.youtube.com/watch?v=3MU4xd67E08

(7) lettre de V. Poutine au roi Abdellah d’Arabie Saoudite. :

http://french.irib.ir/info/international/item/310489-poutine-menace-le-roi-saoudien

(8) se pose évidemment, mais c’est une autre affaire, la question de la saisine de la juridiction pénale internationale ou d’une cour pénale interne., devant lesquelles certaines hommes politiques répondraient de leurs actes.

(9) la menace ne tue d’ailleurs pas en elle-même … Comme la dissuasion.