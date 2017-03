Aucun candidat à la Présidentielle 2017 n’est crédible ?

Rien ne vaut la tendresse, la chaleur d'un enfant soyons à la hauteur, les élus du peuple en tête !

Oser le dire, l’écrire, le publier, regardant de plus proche, l’Europe totale ou presque bascule.

Votre richesse, la liste énorme, des partis politiques en France.

Respectent-ils le droits des français ? Ils pensent donc que nous sommes hors courses et sans choix possibles.

Valls, comme ses proches s’en prennent non sans plaisirs au candit Hamon !

Les raisons avoir la tête du P.S. ? Plus de 300 personnes contre l’alliance avec les Verts.

Mélenchon considère de quasiment prérévolutionnaires la présidentielle de 2017. .

Quant à l’incident de François Hollande, aucun Président de la République, coup de feu à l’appui, personne n’a protégé le président durant 10 secondes, inadmissible il est le garant de la nôtre de Marianne. Cela jusqu’à la passation de pouvoirs !

Nous pouvons nous poser des réflexions basiques, d’autres plus relevés, puis des impostures etc.

Protéger l’enfance, leurs droits autour du monde, un vide politique, il serait temps de comprendre que rien n’est plus beau que le rêve, d’un enfant. Afin de savoir ce qu’il deviendra demain.

Refuser de constater que deux enfant meurent par jour ; sous des coups parentaux ou de proches c’est plus qu’inadmissible.

Accompagner un Enfant, prendre conscience que les échos teintent à nos oreilles, un vécu qu’aucun parent digne ne peut oublier. Une évidence les propositions de l’UNICEF aux candidats à la présidentielle de 2017, nous attendons des actes à ce jour.

Messieurs, ne perdez pas politiquement : Les Droits de l’Enfant ! Ils sont les cultures et notre premier patrimoine n’importe où dans le monde.

Des actes, en tous sens : de la Démocratie ! Un vrai message , elle existe, peut-être.

De quel droit les candidats à la présidentielle, quel que soit leur camp, leur nombre d’élus ; bénéficient du remboursement de leurs frais de campagnes à partir du moment, ou ils dépassent les 5% !

Les frais de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne doivent pas dépasser un certain plafond, fixé et actualisé par décret, soit actuellement :

16,85 millions d'euros pour les candidats qui ne sont présents qu'au premier tour ;

22,51 millions pour chacun des deux candidats présents au second tour.

Tout dépassement est sanctionné par le versement au Trésor public du montant de ce dépassement.

Les aides liées aux candidatures aux législatives.

La première fraction de ces aides s'élève à 28 460 829 euros. Elle est attribuée :

Aux partis et groupements politiques qui ont présenté aux dernières élections législatives des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

Aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections.

Pour les candidatures métropolitaines, les principaux bénéficiaires sont les suivants pour les élections de 2016.

Lorsque, l’on constate sur les liens ci-dessus, les montants que reçoivent chaque partis, par le fait de leurs représentants aux diverses élections, il semble complétement fou que de faire des dons.

Simple à comprendre, ces dons sont frappés d’exonérations.

En dehors des aides publiques, un candidat aux présidentielles peut naturellement se financer sur les cotisations et les dons. Mais la loi encadre également cette pratique.

Les montants des dons aux candidats sont plafonnés. La limite est fixée à 4600 euros par donateur.

Les dons aux partis politiques sont également plafonnés. Le montant limite est fixé à 7500 euros.

Ces dons donnent droit à la réduction d'impôt pour don.

Le PDF ci-joint donne le détail de droit.

Il en va de même lorsque la majorité des électeurs ne voient pas la possibilité de la « suppressions des partis ».

Il faut savoir admettre le droit à la majorité, puisqu’il fait partie de la Constitution de la France.

Il semble aberrant de constater que les personnes de tous partis confondus organisent des réunions sans penser aux conséquences que cela entraine bien souvent.

Plus que possible d’énumérer tous les partis et les casses occasionnées par des casseurs inconscients.

Fut un temps divers véritables forums dignes de ce nom, pensaient avec leurs intervenants fonder une forme voire plusieurs de combat, comme un contrepouvoir.

Cela créa à un moment il y a plus de 10 années, les rencontres à Paris du 5eme Pouvoir, dont Agora Vox fut à l’origine.

Les modestes réactions qui peuvent se poser :

Personne n’a retiré des balles à blanc pour démontrer que cela était possible, puis réalisable à nouveau.

Nous constatons des preuves irréfutables les chaines audiovisuelles, auditives etc.

De toutes sortes devraient se trouver dans l’obligation de faire des Tribunes de Libre Expression, ces chaines sont la propriété du domaine public.

En un mot comme en mille, ces radios, ces journaux, ces télévisions etc, nous appartiennent, donnons la parole aux candidats à la recherche d’un mandat.

Ensuite qu’une commission diverse de tous les métiers de France et d’ailleurs, puisse poser les questions aux candidats une fois leur programme exposé.

L’ensemble serait relayé avec le droit à l’information comme la France le régit, les forums déclarés dans le cadre de conventions que la loi permet, retransmettre l’ensemble de ces débats.

Les écoles, les lieux de Mairies, les lieux d’appartenance à la nation, devrait ainsi éviter la majorité des incidents que nous constatons, avec parfois un grand malheur pour certains.

Tout un chacun serait logé à la même enseigne, ainsi les protections ne paralyseront pas les forces de l’ordre.

Des solutions il y en des masses dont un petit dico comme le dit Alain Rey, feraient des sommes à ne pas rembourser et qui ne partiraient pas en fumée.

Il est par ailleurs le créateur du Robert, un de son meilleur ami Bernard Pivot.

Dixit : C’est la porte ouverte à toutes les déviations en procédant de manière diverses.

Ayant effectué divers reportages et diverses émissions avec les deux mais surtout Alain Rey venant chez lui en région Auvergne à l’époque.

Le linguiste et lexicographe Alain Rey, figure emblématique de la rédaction des dictionnaires « Le Robert », est à Pont-du-Château, la ville qui l’a vu naître, ce 24 novembre 2007, pour inaugurer la bibliothèque communautaire, qui désormais portera son nom, et pour donner une conférence intitulée « La vitalité de la langue française ».

Le Panda son ami était présent. Depuis cette date chaque année, nous recevons les nouveaux modèles crées par ce génie de l’expression de la liberté de la langue en France, associée à la liberté de tous les citoyens sans exceptions.

Voici une partie de ces déclarations et des hommages rendus à cet éminent successeur de Zola tel que dans J’accuse.

Son humour, ses grands rires et tout ce qui découle de ce puit de culture et du droit à la différence.

Etant sur place nous avons échangés tels de bons amis.

Au cours de l’année 1985, le conseil municipal castelpontin décida de créer une bibliothèque. Il fit l’acquisition de ce bâtiment, y entreprit travaux et aménagements, et l’établissement ouvrit ses portes au mois de juillet 1986.

D’abord « municipal » donc, cet établissement est devenu « communautaire » le 1er janvier 2005, la lecture publique étant l’une des compétences de notre communauté. Et l’on peut parler de transfert réussi ! La politique de lecteur publique engagée par Clermont Communauté a en effet permis de doubler le nombre de « lecteurs » castelpontins. Les locaux sont (encore) modestes, mais la mission est capitale. Elle est selon moi résumé dans un poème de Victor Hugo, écrit en 1871 et intitulé « A qui la faute ? », dont je vous livre un extrait, mais que l’on vous invite à lire intégralement :

« Tu viens d’incendier la bibliothèque ? »

« Mais c’est un crime inouï ! »

« As-tu donc oublié que ton libérateur, c’est le livre ? »

Et le malheureux de répondre : « Je ne sais pas lire ».

Liberté et indépendance intellectuelle demeurent aujourd’hui les enjeux ultimes d’un service public en matière de culture, ce dans une perspective de progrès social. Je sais que c’est en ce sens qu’est menée la politique. Il faut y exclure une force financière qui nuit cruellement aux moyens dont nous disposons pour nous exprimer.

Lorsqu’il s’est agi de donner un nom à cette bibliothèque, afin de renforcer son identité, c’est tout naturellement qu’ils ont pensé à Alain Rey. Une évidence : Alain Rey est en effet né dans les rues basses de Pont-du-Château, en 1928.

Son grand-père maternel y dirigeait la fameuse brasserie « la Châtelaine », aujourd’hui disparue. Nous savons que si cet « enfant du pays » dut quitter la ville pour mener des études puis la brillante carrière qu’on lui connaît, il garde néanmoins pour elle une affection particulière.

Lui ayant fait part de la conception humaine et de la manière dont certains veulent faire valoir diverses valeurs telles que :

Dixit Alain Rey : La démocratie, la laïcité, le droit au savoir, la liberté d’expression etc, il plus qu’évident que si la culture française, avec tous ses adjuvants tient la place qu’elle a de par le monde, la phrase essentielle qui me vient à la bouche est de dire :

« Autant que les gens trouveront un conflit de par des positions politiques, cela ressemble à la vie de ceux à qui l’on coupe, tous les moyens d’expressions »

Faire un tel compte-rendu en mixant les hommes qui laissent traces incontestables, et le modeste rédacteur, intervenant, donne une valeur à la condition humaine.

Il semble à priori indiscutable que ce sont surement des personnes de tels talents et laissant de tels mots que la jonction, des langues du monde et les diverses cultures peuvent se rejoindront.

Selon une nouvelle étude de l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD), le français serait la troisième langue la plus parlée dans le monde.

Puis ce que certains ignorent : l’Afrique est le principal vecteur de cette richesse.

Il suffit de découvrir de comprendre que plus de 275 millions transmettent la francophonie.

Il ne peut, il semble de faire comprendre, que la République et tous moyens d’expressions et indéniablement une véritable forme de culture.

Il est indispensable que les politiques s’en empreignent, pour comprendre tout simplement le sens de ce poème en forme de chanson Ma France.

Alors que dans la foulée un autre dira Au Chili comme à Prague. Puis tout un chacun s’en sert de la France.

Nous n’en avons plus qu’une seule à vous servir puissiez-vous comprendre : Le Déserteur que masse ont envie d’être. Comprenez le sens Avec le Temps appliquez le dans vos actions face à vous-mêmes. N’oubliez surtout pas que demain ou juste ce jour quelqu’un vous dira :

Mon Vieux. Réfléchissez donc avant vos actions, si vous savez le faire.

Dans ce que vous nous devez ! Une nostalgie, une force politique dicte les lignes du clavier, qui fait dire :

Existe-t-il encore des hommes politiques dignes en 2017 ?

De la confiance que le peuple leur bien essayer de leur accorder mais prouver l’emblème de vos propres valeurs, non des caisses de l’Etat, remplis bien souvent par des larmes de sang qui dorment.

N’oubliez pas que c’est l’argent de la sueur et de la puissance du peuple, dont vous briquer les votes, alors regardaient la nation du bas, celle qui fait pour la majorité leurs malheurs.

Vous voulez que le peuple vous écoute, sachez Vous, mettre à leur hauteur et non l’inverse.