Aux Primaires de gauche, tout sauf Manuel Valls

Tout sauf Manuel Valls : aux primaires de la gauche opposez lui votre propre 49.3

Non, Monsieur Manuel Valls, personne ne vous croit lorsque, soudain, vous vous imaginez en porte-étendard de la suppression du 49.3 ; car, lorsqu’à deux reprises, vous l’opposiez à votre propre majorité parlementaire, vous faisiez bien plus que régler le problème « de discipline » que vous posaient les Frondeurs du Groupe socialiste ; vous prolongiez l’état d’urgence qui, de ponctuel, devenait permanent, niant dans tous les termes possibles l’état de droit ; vous faisiez mine de nous croire en « guerre » (pensez-vous que nous ignorons ce qu’est une « guerre » ??) pour accepter avec colère les grandes manifestations de juin 2016, lançant les troupes de CRS contre le million de manifestants pacifiques, scindant le cortège, violentant – sans cause, sans raison – les citoyens bien au-delà des seuls casseurs, jusqu’à leur imposer de tourner en rond autour du Bassin de l’Arsenal de Paris, les matraques emplissant chaque débouché de rues, d’avenues, pour bien signifier qu’on ne manifeste pas en « état d’urgence » ; si une relève de gauche était possible, vous décidiez que vous feriez tout pour qu’elle n’ait pas lieu, et NUIT DEBOUT par exemple se trouvait gênée, infiltrée, comptée, criminalisée parfois, surveillée toujours dans ses moindres manifestants. Forcément, puisque nous sommes en « état d’urgence », puisque nous sommes en « guerre ». Mais vous, vous seriez « le seul » à pouvoir faire front, avec « l’autorité, l’expérience », « autorité » et « expérience » qui vous permettaient d’inventer la superposition administrative là où elle n’était pas encore, dans les Services de Renseignements où 22 structures (22 !) cherchent, se cherchent elles-mêmes, coordonnent, se re-coordonnent, sous le contrôle infime de juges et de parlementaires, donnant à l’arbitraire et à l’échec valeur de règles fondatrices.

Et si encore, vous, Manuel Valls, aviez mobilisé les moyens du l’Etat sur le terreau des 10 000 personnes où le terrorisme actuel se nourrit (200 000 en Italie lors de années de plomb du terrorisme d’extrême-gauche, pour relativiser). Eh bien, non, là encore : hors de Paris et des grandes villes, les gendarmes, traquent, comptent, numérisent, écoutent, archivent le militant écologiste, et il en est encore ainsi des x structures de renseignement (dont la DGSI, ex « RG ») déjà existantes, créées récemment, ou qui seront créés, « redondés », tandis que l’on manque de personnel pour les aspirants au djihadisme ; mais qu’importe, puisqu’on a créé une définition extensive du « secret défense », qu’on n’aura aucun compte à rendre. Je me souviens… lors d’une innocente réunion sur la destruction du bocage, nous avions eu droit à un agent infiltré, à une demi-brigade de gendarmerie sur le trajet de nos voitures. Mais comment étaient-ils au courant ? Déjà, lisaient-ils nos mails, nous écoutaient-ils ?? Gâchis de toutes natures.

Mieux encore : à coup de posture de coq gaulois, vous avez fabriqué des opposants déterminés à Notre-Dame-des-Landes, des « Zadistes » qui se répandent car, partout en France, les lois permettent de s’essuyer les pieds sur ce qu’il reste de nature. La nature : oui, ça ne vote pas. Ou, du moins, autrement. En balayant une centrale nucléaire en bord de mer, par exemple. Ce sont vos postures qui donnent l’autorisation morale de la violence politique et physique, comme au barrage de Sivens. Là encore, les polices se mobilisent sur les problèmes que vous avez créés, ou que vous n’avez pas su régler. Pour quoi faire ? Puisque ce n’est pas pour régler nos problèmes, à l’évidence ? Régler le vôtre, en imaginant que pour cela vous pourriez devenir Président de la République ? Parce que la population serait (serait) en attente « d’autorité » (en langage vrai, d’efficacité, ce qui n’est pas la même chose), deviendrait (deviendrait) raciste, « laïciste » (tout en restant « socialiste », et que vous incarneriez la seule force morale, etc., héritée (imaginez-vous peut-être) de Georges Clémenceau, en oubliant que lui a « gagné » une vraie guerre et fondé une démocratie républicaine. Vous êtes le vide de la pensée, de la pratique. Un néant moral, obsédé par la conquête du pouvoir, qui ne se gouverne pas lui-même.

Alors, partout, manifestants, chômeurs, précaires, femmes sous-payées, militants respectueux de la loi, démocrates de tous partis, de toutes obédiences, de toutes religions non dévoyées, policiers et gendarmes, magistrats, intellectuels, artistes, écrivains, éditeurs, journalistes, réaffirmons tous notre attachement aux Droits de l’homme, à une démocratie tolérante, véritable, ouverte aux autres car sûre d’une identité sereine, en disant : TOUT SAUF MANUEL VALLS. Aux primaires de la gauche, donnez congé à Manuel Valls en brandissant votre propre 49.3.

