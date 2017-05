Banques, Politiques, Mafias, Elections

Pour l'homme né sans conscience, l'homme torturé par sa conscience doit sembler ridicule. Pour le voleur, l'honnêteté n'est qu'une faiblesse. N'oubliez pas que le monstre n'est qu'une variante et que, aux yeux du monstre, la normale est monstrueuse. John Steinbeck. A les mettre dans un sac, nous ne pourrions plus jouer aux gendarmes et aux voleurs Le Panda.

Les législatives vont battre leur plein, il s’agit de savoir ceux que le système nourrit le mieux. Nous avons les politiques que nous méritons et nous partons pour une nouvelle forme de majorité ? Prenons quelques exemples qui sont plus que honteux que je dénonçais fortement déjà il y a plus de 15 années.

En annonçant qu'il prenait officiellement sa retraite, François Hollande rejoint le club très fermé des anciens locataires de l'Élysée encore vivants, composé de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Il va pouvoir bénéficier comme eux, à part Nicolas Sarkozy qui ne vient pas de la fonction publique, du statut en or massif des fonctionnaires cumulards. Lien ! Ces abus caractérisés veulent nous faire avaler que les castes sont défuntes, elles demeureront autant que nous serons de véritables observateurs sans action. Au –delà de divers leurres les voleurs, assassins, mafias, politiques, banques, et leurs paradis fiscaux, nous détruisent lamentablement. Ce n’est que la face des bénéficies que nous apercevons dans l’ignorance totale des autres.

J’avais à diverses reprises traité, la position inadmissible des banques, je n’avais pas aussi catégoriquement associées ces trois voire quatre pôles, puis leurs ramifications.

Il est inadmissible de continuions à nous faire dérober le fruit de toute une vie. Pour eux nous sommes des pions dont ils se servent à leurs guises.

Nous allons êtres pour les citoyens respectueux de leur droit de vote, dans les isoloirs jusqu’aux départ en vacances. Enfin pour qui peuvent s’en offrir. Regardons de plus proches comment nous nous faisons piller, il y a fort à parier que s’ils pouvaient sur leurs propos vider les troncs de cultes.

Ils n’hésiteraient pas une minute. Essayons donc de comprendre, ce qui pour certains peut représenter un casse-tête chinois. 25 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux en 2015.

Dans une étude publiée fin mars 2017, l'ONG britannique Oxfam et le réseau Fair Finance Guide International révèlent que les vingt plus grandes banques européennes déclarent plus d'un quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux.

Le rapport s'appuie sur des données fournies par chaque pays, puisque depuis 2015, les banques européennes doivent obligatoirement détailler leurs activités dans tous les pays où elles sont présentes.



En 2015, cinq banques françaises, la BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC et Société Générale, avaient déclaré 5,5 milliards d'euros dans des paradis fiscaux.

Elles n'avaient pourtant aucun employé dans ces États. Dixit Oxfam, l'implantation des banques européennes sur ces territoires permet à leurs clients d'échapper à l'impôt.

Le Luxembourg et l'Irlande : des destinations privilégiées par les banques européennes.

Le Luxembourg, l'Irlande et Hong Kong font partie des pays privilégiés par les établissements étudiés par l'Oxfam. La Société Générale déclare 587 millions de profits au Luxembourg, soit autant que ses bénéfices cumulés en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.

En Irlande, cinq banques « ont même obtenu une rentabilité supérieure à 100 % et dégagent plus de bénéfices qu'elles ne font de chiffre d'affaires », souligne Oxfam.



Le rapport précise également que quatre banques françaises sont principalement présentes aux Îles Caïmans, où elles ont réalisé « 174 millions d'euros de bénéfices bien qu'elles n'y emploient personne ».

Chaque année, il existe dans le monde, des têtes "bien pensantes" qui trouvent le moyen de jouer avec les lois et de ne pas remplir leurs devoirs. L'exil fiscal a un prix ! Lequel ? Pour qui ? Un trou béant dans l'économie mondiale

Selon une étude réalisée en 2012 par le groupe Tax Justice Network et révélée par le site britannique The Guardian, l'évasion fiscale accumulée représenterait la richesse nationale annuelle des Etats-Unis et du Japon !

Mieux, elle ne manque pas de rappeler que les particuliers qui ont choisi de mettre leur argent dans des paradis fiscaux, dissimuleraient plus de 26.000 milliards d'euros au total. Soit, dix fois le PIB annuel de la France.



Pourtant, la plupart des pays, et particulièrement les Etats européens, comptent sur les impôts pour combler leurs dettes. On comprend maintenant pour quelle raison, les sanctions à l'égard des évadés fiscaux se durcissent.

Ainsi donc, en plus d'être cachée, cette somme faramineuse coûte des milliards au fisc mondial. En effet, ils rapportent, chaque année, plus de 3 % à leurs propriétaires, soit une perte de 155 à 225 milliards d'euros annuel dans le monde.



Ces chiffres ne prennent pas en compte l'optimisation fiscale.

Trop d’impôts ? Découvrez comment réduire vos impôts grâce à la loi Pinel. Evasion fiscale : combien perd la France ?

Au fil des années, les chiffres gonflent. En 2012, l'argent dissimulé à l'étranger est évalué à 600 milliards d'euros par Antoine Peillon et qui a publié ces 600 milliards qui manquent à la France (Seuil). Cela coûterait au gouvernement, entre 60 et 80 milliards d'euros par an, en n'oubliant pas que le déficit de la France s'élève à 98 milliards d'euros (chiffre 2012).



C'est pour dénoncer cela qu’OffshoreLeaks agit et a mis en place une liste de noms d'évadés fiscaux dans laquelle 130 Français apparaissent dont, apparemment, Jean-Jacques Augier, proche du président de la République.

En attendant la publication de cette liste, nous restons sur le qui-vive ! Le cas des pays en voie de développement. Et oui, l'évasion fiscale ne concerne malheureusement pas seulement les pays riches.

Les différentes institutions de statistiques mondiales chiffrent l'évasion fiscale dans les pays en voie de développement de 350 à 400 milliards de dollars.

Ce qui représente plus de deux fois le montant de l'aide publique au développement qui leur est accordée chaque année. Exemple, l'exploitation du cuivre en Zambie, profite à la multinationale suisse Glencore, grâce à un système d'évasion fiscale élaboré.

Cette société ne laisserait aux zambiens que quelques miettes du profit en plus d'une pollution de l'air et des sous-sols inégalable sans scrupules !

En cette période de crise économique, ne faudrait-il pas que chaque citoyen remplisse ses devoirs et aident ainsi le pays à se relever ? Au lieu de cela, de plus en plus de personnes préfèrent creuser les caisses de l'Etat et, parfois même alors qu'ils appartiennent au gouvernement. A bon entendeur !

La Mafia s'intéresse Aux Migrants

Mais que personne ne s'y trompe : ce n'est pas par bonté d'âme que l'organisation criminelle se penche sur le sort des demandeurs d'asile mais pour profiter de la manne financière que représente leur entrée massive sur le territoire italien (181.000 en 2016).

"Le business, pas la misère de l'immigration", résume Valerio Cari, jeune volontaire de l'association catholique Misericordia qui gère depuis 18 ans Isola Capo Rizzuto (en Calabre), le plus grand centre d'accueil d'Europe.

Le jeune homme n'est, lui, pas impliqué dans le scandale des 1.000 hommes et femmes affamées qui étaient concentrés derrière les barbelés du camp. Leonardo Sacco, un mafieux de ‘Ndrangheta calabraise, "gérait" les millions d'euros versés chaque année par l'Etat italien.

Selon les enquêteurs, Misericordia, un réseau de coopératives gérant de nombreuses œuvres sociales à travers l'Italie, aurait laissé le contrôle de la fourniture des repas à des associations liées au clan Arena. En mai, les carabiniers ont arrêté le principal responsable de la structure, Leonardo Sacco, membre du clan mafioso.

Cet homme de 35 ans gérait les dizaines de millions d'euros versés chaque année par l'Etat italien au centre d'accueil.

"Opération Johnny"

Le clan Arena fait partie de ces clans calabrais qui ne se contentent plus du trafic de drogue mais sont devenus habiles à exploiter toutes les ressources légales.

Leur méthode était simple : à Capo Rizzuto, ils économisaient sur la qualité des services rendus aux migrants. Exemple : ils ne nourrissaient que la moitié des présents.

Sur 500 personnes, ils étaient 250 à bénéficier d'un repas. Et quel repas !

"Les restes que d'habitude on donne aux cochons", s'exclame Nicola Gratteri, le magistrat de Catanzaro qui a supervisé l'opération.Haut du formulaire Baptisé "Opération Johnny", le coup de filet policier a déjà conduit sous les verrous 68 personnes, une bonne partie du clan Aréna, pour association criminelle, extorsion et fraude.

Mais pas seulement. Edoardo Scordio, le curé de l'église d'Isola Capo Rizzuto a, lui aussi, été arrêté sous les mêmes chefs d'accusation : les carabiniers ont trouvé à son domicile 200.000 euros qu'il avait perçus au titre d'une soi-disant "assistance spirituelle" offerte aux demandeurs d'asile. En dix ans, le prêtre aurait ainsi accumulé dans les 3 millions d'euros, en partie transférés en Suisse. Il a été aussitôt suspendu de ses fonctions par la conférence épiscopale. Vraisemblablement après l'intervention du pape François.

Mafia calabraise

L"Opération Johnny" a mis au jour le détournement d'au moins 30 millions d'euros par le clan Aréna. Un pactole lui ayant permis d'acquérir un joli patrimoine, aujourd'hui mis sous séquestre par les carabiniers : 46 appartements ; une résidence ; 4 villas ; 9 garages ; 6 magasins ; 15 entreprises agricoles ; 81 voitures et 6 embarcations.

De cette enquête, qui a duré deux ans, on retiendra que la seule vraie grande mafia opérant aujourd'hui dans la Péninsule est la 'Ndrangheta calabraise (du grec "ndrangatos", qui veut dire "homme valeureux, homme courageux") au détriment de la Cosa Nostra sicilienne qui a pratiquement disparu de l'horizon criminel.

L'organisation mafieuse calabraise est désormais classée par le FBI parmi "les trois mafias les plus dangereuses au monde".

La 'Ndrangheta a manifestement su diversifier ses activités criminelles, ajoutant au trafic de drogue une implication plus importante dans toutes les strates de la société légale.

Une présence lui permettant ainsi d'y exploiter systématiquement toutes les sources de profit.

Comme le disait déjà le juge Giovanni Falcone, assassiné il y a 25 ans, le 23 mai 1992, la mafia est passée des "illegitimate activities" aux "legitimate industries". Avec un indéniable succès.

Le Panda

Patrick Juan