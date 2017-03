Benoît Hamon ’’Je ne m’attendais pas à autant de trahisons’’

Les rats quittent le navire LR et le navire PS, et vont se réfugier sur le navire amiral affrété pour MACRON par le pouvoir, les puissances financières, les médias.

Pauvre Hamon, désespéré, lui qui a participé aux primaires socialistes, qui les a gagnées, mais qu'on ne reconnaît pas comme le représentant de ce parti pour les présidentielles. les primaires ont été un leurre, on lui a fait croire que tous soutiendraient le vainqueur.

HOLLANDE ne l'entendait pas de cette oreille, il n'allait pas laisser ce frondeur récupérer le parti, il était malade de ne pas avoir pu se présenter, il veut sa vengeance, et retourner la situation.

Hamon n'a rien compris au film, un naïf, la droite commence à comprendre la manoeuvre

Le machiavélique HOLLANDE, maître en machinations a tout prévu ;

SON PLAN, UN CHEF D'OEUVRE

Il a ourdi un complot génial ; Il ne peut plus se représenter, l'alternance est inévitable dit-on, pas pour lui, il va retourner la situation.

Une fausse fâcherie avec MACRON, une sortie préparée, une primaire où MACRON ne se présente pas, un lancement médiatique du beau jeune homme, des dizaines de couvertures de magazines, un positionnement pas PS en apparences, mais pas droite non plus, un OPNI (objet politique non identifié) et voilà la fusée MACRON sur orbite.

On élimine Fillon, il y a mis du sien, l'imbécile il faut dire, et on a les recettes pour l'achever, on a étudié son parcours depuis sa naissance. Il a l'air de se rebeller le gredin, on va s'en prendre à sa femme, resistera-t-il ?

On élimine Marine Le Pen, on va s'en servir pour canaliser les rejets, les peurs et les haines. "L'IDIOVISUEL"est aux manettes .

Chaque candidat a droit à la question du journaliste obligatoire.

"entre Tartempion et le FN, au deuxième tour vous choisirez qui ?"

Cela ne s'adresse pas tellement aux candidats, mais à nous, c'est plutôt pour créer chez les pékins un réflexe conditionné, FN = rejet.

Quand le jour du vote les pékins auront les bulletins FN et MACROLLANDE ils rejetteront le bulletin FN et prendront le bulletin MACROLLLANDE.

Contre elle de toutes les façons on mettra en place le cordon sanitaire.

Sans s'en rendre compte, petit à petit, on sera passé du

"Tout sauf Hollande"

au oui MACROLLANDE.

Du grand art, de la manipulation de haut vol. Bravo l'artiste !

Alors génial le bonhomme, Machiavel est son idole, dommage que cette intelligence pour la conspiration il n'ait pu l'exercer pour diriger la France.

Il aurait pu exister un danger potentiel, Mélenchon, pour l'instant on l'épargne un peu, on se serait occupé de lui si Hamon avait eu la velléité de s'effacer, mais ce n'est pas le cas. La bataille des ego a fait deux perdants.

Mélenchon ne représente plus un obstacle à l'ascension de Macron, et les socialistes vont chez MACRON. C'est ce dernier qui récupérera le parti.

Les médias et les puissances d'argent qui les possèdent sont d'accord, pas de Hamon ni de RU, il est dangereux ce Benoît.

On a réussi à semer un pétaudière indescriptible, les députés et sénateurs qui veulent garder leurs mandats ou ceux qui voudraient l'être, voient les dégâts et vont s'agglutiner vers celui qui leur semble le plus fort.

Les sans dents, il n'ont rien vu venir, ils mordent à l'hameçon. On leur a donné un FILLON à dépecer, une LE PEN pour canaliser les critiques générales, on a éliminé VALLS HAMON, MELENCHON.

Il reste qui pour empêcher la victoire de MACROLLANDE ? personne.

C'est un carton plein. Il n'y a plus qu'à ramasser la mise, faire venir les rapaces à la distribution des prix.

LE 'Bal des Faux Culs' organisé par Macron, le pouvoir en place et les médias peut commencer, il connaît un succès fou, on y vient de partout.

DU CENTRE

Bayrou a ouvert le Bal. Ce Manipulateur qui n'avait qu'un député à l'assemblée, se verra remercié de sa énième trahison par un groupe à l'assemblée nationale. Puis suivent J Arthuis, JL Boulanger ex président UDF, parmi les plus connus.

DU PS

Alors là c'est le pompon, on va reconduire le gouvernement de Hollande

J.-Y. Le Drian, T. Braillard chargé des sports, B. Pompili. D'autres vont suivre. On dit que les Vallsistes hésitent, ils voudraient bien aller au bal eux aussi..

Des soutiens PS 'éminents' se sont ralliés délaissant HAMON,

G. Collomb, R. Ferrand, C. Caresche, JB poignant.

Un cinquantaine de parlementaires PS ont déjà parrainé MACRON.

http://www.europe1.fr/politique/hamon-les-rallies-a-macron-naspirent-qua-garder-le-pouvoir-3195824

DE DROITE AUSSI

Ils ont fait le grand saut vers la gamelle, A. Bergé, JP Delevoye, G. Perben.

Puis des gens qui viennent on ne sait d'où tellement leur ralliement est bizarre ou indécent.

Robert HUE, F. de Rugy, M. Orphelin, Hulotiste convaincu.

DES PUISSANCES DE L'ARGENT ET LE PATRONAT

Je ne peux résister à aller chercher des arguments chez BAYROU

un délice.

Il disait il n'y a guère à propos de Macron

« D'ailleurs c'est très simple : posez-vous la question du pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct ? Pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages autours de photographies ou d'histoires assez vides ? »

« Il y a là une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois par plusieurs grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent pas d'avoir le pouvoir économique, mais qui veulent avoir le pouvoir politique », affirme le troisième homme de la présidentielle de 2007. »

On ne peut être plus clair et plus fourbe quand on constate son ralliement.

Puis il a Pierre BERGE lui y va carrément, honnêtement.

« j'apporte mon soutien sans la moindre restriction à Emmanuel MACRON pour être le candidat qui nous conduira à une sociale démocratie. »

On sait qu'il est majoritaire dans de nombreux groupes de presse.

La vie - Le Monde - Courrier Internationa l -Télérama.

On sait aussi c'est de notoriété publique qu'il est interventionniste sur les rédactions.

Les grands Patrons, GATTAZ en tête se réjouissent et le font savoir, de voir éclore ce candidat qui leur permettra d'agir en toute quiétude.

http://www.20minutes.fr/politique/1963647-20161117-macron-elus-patrons-medias-soutiens-candidat-hors-systeme

On connaît aussi le soutien de DRAHI, qui possède BFM, RMC, LIBERATION, l'EXPRESS, il renvoie l'ascenseur à Macron, c'est la règle dans les affaires.

http://osonscauser.com/medias-pourquoi-10-milliardaires-controlent-ils-notre-information/

Mais le bal continue jusqu'à l'élection, et fonction des prochains sondages qui seront bien sur en Faveur de Macron, ils seront de plus en plus nombreux à venir à la soupe.

On va mélanger les carpes et les lapins, les torchons et les serviettes, les faucons et les vrais, ceux qui sont dans les choux et les chèvres.

Hollande va réussir son pari.

5 ans de social démocratie libérale HOLLANDE risquent de se poursuivre avec 5 ans de social démocratie libérale MACRON. Bienvenue en MACROLLANDIE ;

http://www.bfmtv.com/politique/pour-mignard-hollande-jouera-un-role-important-dans-la-future-majorite-de-macron-1121910.html

Bon courage les sans dents !