Benoît Hamon, la « bête noire » de Jean-Luc Mélenchon ?

Juste une réaction :

Vous accusez JL Mélenchon d’être responsable de l’élection de F. Hollande :

"Jean-Luc Mélenchon, qui avait appelé à voter pour François Hollande sans condition dès les 20 heures au soir du premier tour de l’élection présidentielle du 22 avril 2012, et donc largement responsable de l’accession de François Hollande à l’Élysée (quoi qu’il en dise !),....«

et un peu plus loin, vous écrivez :

»On sait bien que la démocratie élective n’a rien à voir avec les mathématiques et que les consignes de vote n’ont pas beaucoup d’effet sur les électeurs, d’autant plus que maintenant, la fidélité électorale est de plus en plus rare..."

Donc à vous lire, quand c’est JL Mélenchon qui donne des consignes de vote, elles sont suivies, quand c’est quelqu’un d’autre, ça n’a pas beaucoup d’effet.

Quel charisme ce JL Mélenchon !! (ça donnerait presque envie de voter pour lui...)



Quant à la logique de l’auteur..........