Brexit/Frexit/OTAN : Allons à l’essentiel

La France reste encore un concurrent à ne surtout pas ménager en même temps qu’un très beau mouton à tondre…

Qu’il me soit permis de livrer quelques commentaires, fruits d'une certaine expérience, sur ces sujets :

Nous ne sommes pas en Angleterre ! Et c’est bien dommage !!!

1) Nigel Farage et ses adversaires politiques, eux, connaissent parfaitement leurs dossiers. Nous non !

2) Nigel Farage affiche son mépris de l’actuelle contre-Europe et dans les faits il est soutenu sur ce point par « son » premier ministre. Nous non !

3) Qu'ils soient dans ou hors, ou à moitié dedans/à moitié dehors de l’Europe, (comme les britanniques savent si bien le faire), Les Anglais de Nigel Farage défendront toujours prioritairement leurs intérêts nationaux avec ou sans lui. Nous non !!!

4) Sans retour à la taxation douanière à l'entrée sur le territoire douanier français, jamais les emplois perdus par la France au profit de la Grande-Bretagne ne seront retrouvés ; non plus que leur équivalence en montant de taxation douanière (par exemple en 1972, la fermeture de l'usine Perkins -Groupe Massey-Ferguson - ou encore pour Hoover un peu plus tard), et ce ne sont que deux exemples parmi d’autres !!!

5) Lors du débat entre les candidats à la présidentielle sur BfmTv, madame Elkrief a posé la question suivante à madame Le Pen (à quelques mots près) :

« Ne craignez-vous pas des mesures de rétorsion sur nos exportations de la part de nos partenaires commerciaux si vous taxez leurs produits à l'importation en France ? »

C'était, là, une excellente question !!!

La bonne réponse n'ayant jamais été apportée, et personne n'ayant cru bon de relancer sur ce sujet primordial conditionnant toute notre politique socio-économique, je me permettrai d'en proposer une :

« Paradoxalement, presque aucun pays concurrent n'a actuellement le moindre intérêt à tenter une épreuve de force de cette nature avec la France ! Notre balance commerciale est à tel point désastreuse que si la Chine elle-même, à laquelle nous vendons pourtant des avions, suspendait ses achats à la France, elle perdrait infiniment plus que la France qui stopperait alors par rétorsion tous ses achats à la Chine ! Et même remarque concernant nos échanges avec nos partenaires Allemands et tous les autres pays avec lesquels notre balance est déficitaire ! »

Les Anglais, eux, avec ou sans Nigel Farage, connaissent tous parfaitement et depuis toujours ce genre de mécanisme et comment en jouer. Nous, apparemment, non !!!

6) Sur un autre plan, celui de la diplomatie et de la géopolitique directement liées à nos problèmes européens, il existe un point sur lequel nos gouvernants pourraient prendre une décision à la fois unilatérale et immédiate : la sortie de l’OTAN. Que n'en prennent-ils dès aujourd’hui la décision avant que l’irréparable ne se produise ? Posons-leur donc la question avant de leur accorder notre vote !!! Nous voterons au moins en connaissance de cause sur ce point !

Conclusions

Dans un tel état d’infériorité nous n’avons plus droit à aucune erreur tout en ne disposant que d’un minimum de compétences, d’honnêteté intellectuelle et d’intelligence patriotique. Nous imaginer que quiconque en dehors de notre environnement socio-économique national, va lever le plus petit doigt pour nous venir en aide si cela doit lui coûter le moindre euro ou le moindre effort, relève de la débilité profonde. La France reste encore un concurrent à ne surtout pas ménager en même temps qu’un très beau mouton à tondre…

Par conséquent, et dans le respect absolu de nos partenaires commerciaux et de nos alliés, Si les électeurs français ne trouvent pas la personnalité française, capable d’imposer le retour immédiat à une politique française de protection des intérêts français, mise en place par des Français de cœur et intelligents, dans cinq ans la ruine et le mépris universel dans lequel nous sommes en train de sombrer seront devenus définitifs !!!

Pensons-y en dehors du bourrage de crânes politique et médiatique omniprésent, car nous n’avons plus que quinze jours !

Depuis le temps que nous le disons, les événements des dernières quarante-huit heures nous confirment aujourd’hui qu’en 2022, il sera beaucoup, beaucoup trop tard !!!