Campagne en état d’urgence.

@Parrhesia

bonjour , Parrhesia , qu’il n’est pas agit pire ou pas plus mal qu’un de ses pareils n’est même pas le problème.

Le problème c’est qu’il a proposé un programme qui vas rendre la vie encore plus dure au plus faibles.Que l’on puisse entendre son discours en se positionnant sur l’économie nécessite a minima que son auteur soit probe et irréprochable.Deux c’est lui qui c’est positionné sur la probité en soulignant que ses adversaires ne l’avaient pas été.Trois il se refuse a reconnaître avoir fait une erreur en payant son épouse au logis avec des fonds public , pire il semble « hors sol » ne pas percevoir ce qu’il y a de rédhibitoire dans son attitude et les montants.Mon fils qui fait des heures a mcdo pour sponsoriser

ses études en est halluciné !!!!

Après il paie son attitude vis a vis des journaleux lors de la primaire , mais la aussi encore une fois c’est lui qui est allé sur ce terrain .....Pour le reste cette démocratie n’est que du vent et la aussi Fillon qui prétend a la plus haute fonction et a etre garant de cette démocratie nous as sortit un discours de factieux ! et ça c’est un sujet que je connais