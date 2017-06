Ce que 2017 dit de nos institutions

La culture du paradoxe a souvent tendance à engendrer des produits stériles.

Que la constitution de la cinquième république soit génératrice de changement est une thèse acrobatique, pour ne pas dire révisionniste ! La constitution actuelle avait justeent comme premier objectif de corriger la plus grosse tare de la 4ème république : l’instabilité des cabinets ministériels. Mais aujourd’hui, le fantôme de De Gaulle commence à devenir encombrant, cars nous ne sommes plus en 1958, mais 60ans plus tard (entre 1789 et 1849, il s’en était passé des choses en 60 ans !) !





En tous cas, ce ne sont pas les institutions qui produisent une abstention massive, mais une abstention massive qui révèle (ou met au jour) l’inadaptation des institutions au réalités sociales et politiques dans le pays. Il ne faut pas confondre la cause et les effets ! Masquer les symptômes en soulageant les douleurs ou en couvrant les pustules avec du fond de teint n’est pas une solution.