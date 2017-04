Comment avoir des banques enfin au service de l’économie et de l’emploi, au lieu d’être au service de la spéculation et de la prédation ?

La campagne présidentielle a été décevante car n’ayant pas traité tout un ensemble de points. Notamment concernant la réforme des banques et du crédit. A cause des médias squattés par les multiples casseroles judiciaires et éthiques de Fillon (qui ont néanmoins permis de mettre au grand jour son incroyable cupidité). A cause des partis n’aimant pas parler des sujets trop compliqués. A cause des médias n’ayant pas posé toutes les questions attendues. Et si un miracle citoyen intervenait pour revivifier le débat national ?

Ayant pour ma part échoué à insérer la réforme des banques et du crédit dans le programme d’Emmanuel Macron et dans celui des autres candidats, j’annonce ici que je suis disposé à ne plus assumer la tâche de porte parole de VLC (Vaincre Le Chômage, collectif électoral des chômeurs, des précaires et des victimes de l’administration) pendant toute la durée des élections présidentielles et législatives. Il appartient à qui le souhaitera de lancer une procédure collective publique via Agoravox pour me remplacer temporairement ou définitivement.

Face à l’incroyable absence des propositions VLC d’encadrement des banques et des taux variables dans le programme de la totalité des autres candidats, les votes blanc, nul ou l’abstention ont maintenant leur légitimité.

Face aux nombreux dangers que court le pays, je préfère, à titre personnelle, une attitude plus constructive en votant et en faisant campagne pour le candidat dont je m’estime le plus proche sur le plan philosophique et économique, à savoir Emmanuel Macron. Le meeting du 17 Avril à Bercy a renforcé mon intuition pour la transformer en conviction. C’est la deuxième raison de ma mise en retrait du collectif des chômeurs et précaires.

Le très court texte simplifié que j’avais proposé en vain (comme les autres propositions temporairement orphelines de VLC) peut être repris par tous candidats aux législatives qui le souhaitent (y compris repris par… moi-même !).

La crise de 2008 a été la plus terrible depuis 1930. J’en connais les racines toxiques et les causes aggravantes avec leurs mécanismes spéculatifs suicidaires.

J’ai bien entendu et parfaitement compris le message sur les banques, la finance, la spéculation et les crédits à taux variables abusifs qui ont affaibli notre conomie.

L’ordre doit être rétabli dans la haute finance pour moins d’activités spéculatives et plus de soutien à l’économie réelle.

Les banques, la spéculation et les taux variables doivent être régulées au profit de la recherche, de la création de vraies richesses et de vrais emplois. Une table ronde sera mise en place avec tous les partenaires .

Les banques publiques ou privées deviendront des services publics privatisés ou non, avec cahier des charges éthique et une mission de soutien au développement économique et à l’emploi.

Ce sera l’une de mes tâches une fois élu. Si je me présente, c’est notamment pour cela ! Grâce à votre vote, grâce à votre soutien, la révolution financière sera en marche !

Je vous invite donc à débattre sérieusement de ce court texte et à l'approfondir au niveau concret dans chacun de vos partis respectifs (notamment concernant la table ronde rassemblant des banques, des communes et des usagers, censée se transformer en outil de travail collectif pour percer les actuels verrouillages politiques ).

Dans l’espoir qu’il y ait enfin un vrai, grand et fructueux débat national à ce sujet, recevez mes respectueuses salutations.