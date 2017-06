Contrairement à Macron, le peuple français n’invite pas Trump à son 14 juillet !

article qui relate toute l’hystérie de son auteur, et de tant d’autres.





Macron ou pas Macron, bien évidement qu’on invite le président US (qu’il soit Trump ou pas),





c’est le degré 0 du journalisme (et on en bouffe tous les jours) que de s’indigner pour ce type de non sujet.





du même niveau que ceux qui nous vantait la guerre contre poutine sur la base d’une accusation fumeuse d’homophobie.





du même niveau que s’extasier du fait de ne pas leur avoir livré les « mistral » en ayant la démence de croire que cela dérange les plans stratégiques russes qui nous faisaient là surtout un beau cadeau.





le niveau de l’équipement militaire, russe ou américain, est juste dans une autre catégorie.





« Et ce sont ces semeurs de guerres qui veulent détourner la fête nationale et révolutionnaire du 14 juillet pour étaler leur entente obscène sur le dos des peuples ! »







la bonne blague , vous n’avez pas encore compris que le monsieur qui levait les bras devant la pyramide du Louvres le soir de son investiture est

le digne héritier spirituel de ceux qui ont instrumentalisés les foules en 1789.





Vous pensez vraiment que le 14 juillet vous appartient quand il est avant tout une démonstration de la puissance militaire française (montrable) adressé au reste du monde.





on comprend mieux quand on lit la suite : du romanesque tout aussi délirant, bref une belle histoire raconté aux enfants depuis leur plus jeune age et qui chez les plus dociles est répété sans jamais aucune remise en question une fois adulte.





Quand à la grandeur de la France on la doit surtout à ce qui a été conquis par l’ancien régime et que les 5 républiques successives n’ont cessé d’étioler en raison de la médiocrité de ceux qui on représentés successivement chacune d’entre elles.