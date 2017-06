D’un côté les élections et de l’autre, la vie et la survie !

Comme les potes a « Macron comme cochon » ont a leur bottes tous les médias il est normal que le Président Macron soit en tete de gondole partout , les présidentielles et les législatives sont devenues des élections bidon , en plus l’UE piaffe d’impatience derrière Macron ainsi que le MEDEF pour pouvoir appliquer en France la grande chasse a cours sur les salariés , les labos attendent beaucoup de la libéralisation ainsi que les ricains et canadiens pour leurs traités qui vont détruire l’agriculture et l’élevage , Macron livre ainsi la France pieds et poings liés aux trusts et autres lobbys mondiaux et le pire c’est que les couillons qui l’ont élu en seront bien souvent les premières victimes .....