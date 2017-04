De la Manipulation

Et voilà, Le scénario ne semblait pas se dérouler comme prévu, il y aura donc eu un attentat...

2002 :

A l'approche de la présidentielle, 16 candidats sont en lice. Parmis eux, huit sont classés à gauche, dont Lionel Jospin. Une majorité pense qu'il sera le prochain président : malgré diverses maladresses et choix contestables pendant les cinq ans où il a été premier mimistre, le bilan est bon (baisse significative du chomage, les inégalités générées par une mise en place chaotique des 35h sont en train d'être résorbées...) Par ailleurs Chirac, son adversaire principal, est un escroc qu'une grande partie de la population veut voir en prison.

Et puis la catastrophe, le soir du dimanche 21 avril, Le Pen (très embêté) devance Jospin de moins de 200000 voies.

Pourqoi ?

Alors bien sûr, Jospin a fait une mauvaise campagne, ne se préoccupant que du deuxième tour. Bien sûr, les suffrages à gauche étaient très dispersés. Mais malgré tout, il y eu un autre facteur : l'affaire Paul Voise.

Le 18 avril 2002, l'agression de ce vieux monsieur est en une de tous les journeaux :

Deux jeunes individus non identifiés auraient tenté de le rançonner, puis roué de coups, et incendié sa maison avant de prendre la fuite.

Le lendemain, le 20h de TF1 (généreusement vendu par Chirac à Bouygues 17 ans plus tôt) est largement consacrée à cette histoire. Surtout, à aucun moment ne sont évoquées les zones d'ombre de M. Voise dont sont très vite conscients les fonctionnaires de police.

Tout le monde s'accorde à dire que cette affaire a eu un impact sur les élections de 2002, et qu'il est possible qu'elle ait été la goutte nécessaire à la disqualification de Jospin au profit de Le Pen.

2017 :

Il y a de l'eau dans le gaz. Les plans ne semblent pas se dérouler sans accroc et il y a un réel danger de voir Mélenchon arriver au deuxième tour, et alors là, rien ne va plus. Bien sûr, tous les sondages insistent qu'en cas de face à face Mélenchon/Macron, ce dernier l'emporterait, mais sont-il bien fiables ? Après tout, le mouvement France Insoumise est très dynamique et est vraiment beaucoup remonté dans les intentions de vote.

L'image de Mélenchon n'est définitevement plus celle de 2012 : il plait. Il est vu comme ayant une carrure de président par une grande partie de la population et non plus simplement ses électeurs déclarés. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est le meilleur orateur parmis tous les candidats : que se passera-t-il après un ou deux débat entre lui et n'importe lequel de ses concurrents ? Très clairement les réactions de toutes les rédactions (aux ordres ?) montrent la panique des "milieux autorisés".

Et puis, patatra, un attentat. Un homme tire sur des policiers, en tue un, en blesse deux autre. Vers minuit, il est annoncé que l'action est revendiquée par Daesh.

A qui profite, de manière électorale, ce genre de manoeuvre ? La population va-t-elle encore une fois se laisser manipuler ?

Daesh a une particularité : l'organisation n'en est une que dans des zones géographiques particulières. Après, il y un certain nombre de personnes qui peuvent s'en revendiquer sans qu'elle ne fournisse un réel appuis logistique.

Ici, et sans vouloir banaliser la tragédie pour les victimes, il s'agit d'une action d'une envergure sans commune mesure avec toutes celles revendiquées par la nébuleuse terroriste auparavant. Bien sûr, on peut penser que c'est grace à l'efficacité de toutes les mesures prises jusque ici.

Ou bien on peut se demander si quelques personnes bien placées n'ont pas tiré quelques ficelles pour , au bon moment, faciliter la tâche à un individu pas forcément très stable. Après tout, l'histoire récente et psychologie des foules montrent que ce genre d'événement profitent avant tout à la droite et l'extrême-droite. Finalement, un deuxième tour Fillon/Le Pen ou Macron/Le Pen auront de toute manière le même résultat pour ceux qui pourraient profiter d'une telle opération.

Une hypothèse non prouvée (forcément), mais compte tenu du timing, la ficelle semble vraiment bien trop grosse.