De Pompidou à Macron, le système Rothschild tire toujours profit de la dette publique...

Le principe de la dette c’est le principe de la pompe aspirante-refoulante : un coup on endette le pays, le coup d’après on le somme de rembourser ; la dette est au cœur de la politique de ruissellement par le fait qu’elle remplit les poches de ceux qui sont les plus riches. En l’absence de réels investissements, la dette n’a plus aujourd’hui de sens que dévoyée.

Les gens bien placés s’empiffrent quand l’argent rentre ; et quand vient l’heure du remboursement, on fait payer les pauvres et les modestes.





Cerise sur le gâteau, entre temps les prêteurs perçoivent les intérêts, autrement dit les dividendes.

A-t-on jamais vu les riches contribuer au remboursement de la dette ? Bien sûr que non ! ce serait antinomique.