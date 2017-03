Dernière option avant le chaos : voter France Insoumise et espérer

Si l'on en croit les sondages, notre futur président de la république sera soit Mme Le Pen soit M. Macron : M. Fillon compte tenu de ses déboires judiciaires apparaissant comme un vainqueur de plus en plus improbable. Donc, nous avons le choix entre la douairière et le petit marquis.

Quel esprit, souhaitant le progrès humain et le bien de tous, pourrait ne pas être affligé par la perspective d'un pareil équipage ? Pour l'instant, je me refuse de croire à ces sombres prédictions. Nous le peuple de France, valons mieux que ça.

A gauche, Hamon le valet pleurnichard de Hollande nous appelle à l'union. Comment le croire ? Aucun programme cohérent si ce n'est quelques idées volées à la France Insoumise pour faire « de gauche », une timide rébellion contre Hollande mais une certaine obéissance (on ne va pas jusqu'à voter la censure, on est « responsable », on va voir Cazeneuve pour se faire adouber...) et des arrangements d'appareil arrachés au petit matin et qui sentent la sueur et le compromis rance. Quel élan ! Ça fait envie…

A coté de cela, un grand travail, méconnu de beaucoup, nous propose un projet cohérent et beau « l'avenir en commun ». Si vous n'êtes pas au courant, prenez la peine d'aller lire et écouter, ne jugez pas sans savoir. Je vous entends d'ici : encore une melenchondolâtre. Et bien non. J'ai longtemps considéré M. Melenchon comme un politicard, intrigant qui servait de voiture balai au PS. Et peut-être l'a-t-il été à une époque. Mais il n'est plus temps de faire la fine bouche. La France Insoumise est un mouvement, Melenchon n'est que le porte parole. Je le crois désormais sincère. Construit par les épreuves endurées, il nous offre une porte de sortie vers un nouveau monde. Ce ne sera pas facile, mais c'est notre dernière option avant la débâcle néolibérale.

Mère de 3 enfants je me sens l'obligation comme d'autres de me battre pour ce dernier choix raisonnable, ceci explique peut être notre opiniâtreté que les journalistes font passer pour de l'aveuglement. En effet, ma détermination est farouche. Je ne veux pas du monde macronien où le meilleur gagne et les autres crèvent, en toute discrétion cela s'entend. Pas de faim, pas de mort violente mais de mort lente, une mort sociale. Je ne veux pas du monde de Le Pen plein de haine et de fureur, avec la guerre pour horizon.

Je vous entends déjà, « Mais Melenchon n'a aucune chance », vous allez être déçue ma bonne dame. Eh bien, je vous répondrais que même si M. Mélenchon devait perdre, si j'en avais la certitude eh bien, je voterais encore pour lui. « Pourquoi un tel entêtement ? Vous êtes folle » me direz-vous.

Parce que, voyez-vous, les idées sont plus fortes que les hommes, plus fortes que les institutions. Elles sont comme des virus. La campagne de la France Insoumise propage l'idée juste non seulement qu'un autre monde est possible, mais aussi qu'il est le seul possible. Même si nous perdons, je serai fière de moi et du travail accompli. Mais au fait... nous n'aurons perdu que si VOUS qui ne votez pas ou qui votez pour des chimères, n'êtes pas avec nous. Qui est l'entêté qui est le fou, vous ou moi ?

Les solutions de la France Insoumise forment un tout : de nouvelles institutions plus démocratiques, un État fort et protecteur, une Europe plus solidaire, une protection sociale accrue, une planification écologique et une relance économique. Tout cela n'est pas irréaliste. Une émission de 5 heures a précisé le chiffrage de ce programme qui a été construit de manière collaborative par les citoyens avec l'aide d'universitaires de renom. Ce n'est pas un charabia écolo gauchiste. C'est du sérieux. On peut ne pas être d'accord, mais ceux qui vous parle d'irréalisme sont malhonnêtes et vous mentent.

Si vous ne voulez pas regretter votre vote avec ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, je vous supplie d'aller au delà de vos préventions et d’écouter « à la source » ce que dit Jean-Luc Melenchon et pas les commentateurs. Contrairement à la plupart des politiques, il parle du fond, de la vie, de nos problèmes ; dans les différentes rencontres publiques et sur youtube, il fait de la pédagogie. Si bien que, au final, même si vous ne votez pas pour Mélenchon, vous aurez au moins appris des choses et ce quel que soit votre niveau d'étude.

Bon courage à tous pour la période qui vient, réfléchissez bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.