DOSSIER : Penelope Gate ou ENA GATE partie 2/3

suite Penelope Gate suite partie 2/3 ...PLAINTES pour menaces de CAZENAVE mais pas GANTZER

Il arrive parfois que l'officier de police judiciare refuse de prendre la déposition d'un citoyen au prétexte qu'elle sera classée sans suite. Nous sommes alors en présence d'un fonctionnaire de police qui outrepasse et ne respecte pas le droit. En effet, le sénateur du Val d'Oise, Hugues PORTELLI, avait interpellé le ministre de l'Intérieur en 2013, lui faisant remarquer qu'il arrive « de plus en plus fréquemment que des justiciables se rendent au commissariat pour déposer plainte et qu'ils se voient refuser ce droit ». Ce qui constitue une violation du code de procédure pénal prévoyant que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent ». Nous remarquerons que les politiciens ne rencontrent guère ce genre de difficultés puisqu'ils peuvent déposer une plainte pour n'importe quel motif et contre n'importe quel individu et bénéficier aussi d'un délai de traitement par le procureur quasi inique.

Or, cette lettre anonyme a pu être envoyé par CAZENAVE lui-même, ou bien par un complice, ou encore par une authentique personne menaçant sa vie mais pour quelles raisons ? Dans les deux premiers cas il existerait une volonté de dissimuler des faits en créant une fausse menace pour se positionner en victime, et dans le dernier cas, une réelle volonté d'agir contre CAZENAVE. Mais quel genre de soupçon peut-il peser sur les épaules d'un si jeune politicien au point de recevoir des menaces de mort ?

Y a-t-il beaucoup de politiciens qui déposent une plainte après avoir reçu des menaces de mort ? Etant donné leur position, cela doit être relativement courant d'être la cible de menaces, l'opposition est partout, c'est aussi pour cette raison qu'ils sont encadrés par des gardes du corps durant tous leurs déplacements, les agressions physiques et verbales sont des risques inhérents à la politique. Toujours est-il que cet épiphénomème a été relayé par les médias pour discréditer la théorie que nous évoquons dans cet essai sur le Penelope Gate. CAZENAVE est maintenant la victime d'un cyber complot et les soupçons qui pèsent sur lui dans cette affaire se sont miraculeusement dissipées momentanément grâce à sa plainte.

Selon nos médias, l'auteur de la lettre de menace aurait pu être influencé par des « complotistes » sévissant sur les réseaux sociaux d'internet. Le complotiste appartient à cette fameuse catégorie de gens qui font du terrorisme intellectuel et s'acharnent à ne pas croire à la désinformation des médias dominants. Le Point, n'hésite pas à nous avancer que cette théorie du complot échangée sur les réseaux sociaux, impliquant CAZENAVE et GANTZER dans le Penelope Gate, aurait poussé un ou plusieurs individus non identifiés à écrire des lettres de menaces adressées à leur bureau de l'Elysée. Citons un passage d'un article du Point :

« Ces scénarios délirants largement diffusés sur les réseaux sociaux peuvent faire des dégâts sur des esprits faibles qui prennent pour argent comptant de telles rumeurs et peuvent s'avérer menaçants ».

Autrement dit les personnes affichant une opinion divergente à celle de nos médias sont qualifiées de délirantes, de plus elles sévissent particulièrement sur les réseaux sociaux pour abuser des esprits faibles et les contraindre de manière subliminal, avec leurs idées aux pouvoirs hypnotiques, à menacer nos dirigeants par courrier. Les terroristes d'internet, les terroristes islamistes, la terreur est partout et il ne faut surtout pas remettre en cause ces réflexions farfelues diffusées par nos professionnels de l'information, au risque de devenir vous aussi un complotiste. Cette version granguignolesque paraît-elle seulement plausible au regard de TOUS les éléments ? L'article du Point se conlue en citant Thomas CAZENAVE sur procès-verbal, de la dramaturgie comme pour renforcer leur fallacieux arguments :

« En dehors de ces rumeurs, je n'avais pas reçu de menaces directes notamment sous cette forme. Je suis très inquiet de ces menaces qui me visent ainsi que mes proches ».

Le magazine Le Point est la propriété de la famille PINAULT à travers la holding ARTEMIS, regroupant aussi le club de football du stade rennais ou le magazine économique AGEFI. Il n'est donc pas étonnant de constater sa la ligne éditorialiste pencher du coté pouvoir plutôt que du journalisme, au vrai sens du terme, dans une affaire comme celle du Penelope Gate.

Les arguments avancées par les médias pour désarmorcer cette théorie alternative sont encore plus abracadabrantesques. Selon eux, il s'agit d'un complot ourdi par les « complotistes » d'internet fin janvier 2017, soit quelques jours seulement après la publication des articles du Canard Enchainé. Ces internautes sont décidéments très efficaces et organisés. Des journaux comme Le Parisien, Le Point, La Voix du Nord, Le Monde, L'OBS, ont tous été dans le même sens, aucun de leur journaliste n'a réellement fait preuve d'objectivité sur le sujet ou n'a d'ailleurs eu la volonté de creuser autour du Penelope Gate, se concentrant uniquement sur l'aspect François FILLON.

Le Penelepope Gate aurait-il été démasqué par les tenants de la théorie de l' « ENA Gate », la même affaire mais concernant les coulisses et ceux qui ont tiré les ficelles. La source de cette scandaleuse théorie du complot a été traqué jusque sur facebook par nos brillants journalistes d'investigation. Ils ont pu retrouver la trace d'un compte offshore, non restons sérieux, un compte facebook lembda répondant au nom de Michel JACQUET. Ce dernier a copié/collé un commentaire provenant du compte d'un ami, évoquant la relation entre CAZENAVE/GANTZER/MACRON/HOLLANDE et Le Canard Enchainé. Ce compte facebook est toujours en activité et affiche un profil avec la photo d'un homme grisonnant vivant dans la région des Bouches-du-Rhône : monsieur Michel JACQUET.

L'histoire de JACQUET a été reprise par un ancien journaliste de l'Express, Renaud REVEL, et publiée sur son blog le 13 février car il jugeait la construction de cette théorie plutôt pertinente. Il n'avait cependant ajouté aucun élément nouveau et n'avait conservé que les éléments les plus judicieux. Puis, il a rapidement supprimé le billet de son blog à la suite d'un article de BuzzFeed du 15 février dans lequel il apparaissait comme un journaliste relayant des théories du complot.

BuzzFeed France, la version française du site américain, couvrant des sujets d'actualités divers mais non spécialisés, est né le 4 novembre 2013. Parmi leur succès, « Les citations d’Eric Zemmour transformées en posters pour vos toilettes » ou un quizz sur le thème de « Ces phrases viennent-elles du livre de Trierweiler ou de Cinquante nuances de Grey » ? De quoi ravir une foule plutôt attirée par une presse people mais certainement pas un public amateur de politique. De plus, est-ce qu'un journaliste produisant un tel travail est en capacité de mettre en perspective tous les éléments évoqués ici ? Visiblement non puisque le rédacteur en chef du site BuzzFeed France, Stéphane JOURDAIN, s'est contenté de dire que tout était faux en raillant ceux qui oseraient relayer la « théorie JACQUET ». En revanche, BuzzFeed a pris le temps de contacter Gaspard GANTZER afin qu'il puisse nier en bloc la « théorie JACQUET » : « Tout est faux dans l'article de la première à la dernière ligne ».

Le domaine de prédilection de Stéphane JOURDAIN étant la musique électronique, non la politique, il est étonnant que l'on puisse accorder autant de crédit à son article à la tonalité caricaturale et méprisante à l'égard de ceux qui pensent différemment. De plus, JOURDAIN n'évoque pas le précédent de l'affaire JOUYET/FILLON en 2014 qui démontre comment le pouvoir manipule les médias et non l'inverse, comme les scandales suivants nous l'ont encore rappelés avec Richard FERRAND et François BAYROU, encore la primauté du Canard Enchaîné.

Stéphane JOURDAIN pense qu'il suffit de coller des étiquettes sur une personne telles que celles de complotiste pour discréditer l'argumentation de son message. Alors mettons à l'épreuve ce système de pensée avec la mise en situation suivante :

« Si une personne devait nous affirmer que la terre est ronde et que nous refusions de l'admettre, par simple suffisance ou pour suivre l'opinion publique, alors nous devrions simplement lui rétorquer que nous n'avons pas de temps à perdre à écouter les divagations d'un complotiste ».

Le tour est joué, non seulement vous avez redéfini les fondamentaux de la science en un clin d’œil grâce à votre subtile réponse la terre n'est plus ronde mais vous obtenez aussi plus ou moins l'assurance de ne plus entendre ce sujet évoqué car les personnes se découragent relativement vite face à ce genre de comportements obscurantistes. En agissant de la sorte, les journalistes méprisent les faits, la vérité, le bon sens, la logique, et font preuve d'un manque de respect envers leurs lecteurs mais d'une immense bienveillance à l'égard du pouvoir.

En un sens, un simple post-it En Marche ! a permis à des citoyens français de devenir députés alors que précédemment certains d'entre eux avaient subi de cuisants échecs en représentant d'autres partis. Est-ce pour autant que leur discours est rendu intelligible par l'étiquette En Marche !? Absolument pas. Stéphane JOURDAIN, comme tant d'autres, se complaît également à pointer du doigt les citoyens français appartenant à certaines mouvances politiques et dont l'influence altéreraient forcément leur jugement et leur sens du discernement. Ces « complotistes » ne savent déjà pas choisir la bonne enveloppe à glisser dans les urnes alors comment pourraient-ils être en capacité de raisonner ? Ce procédé classique est usité par nos médias, intellectuellement contre productif et d'une fainéantise intellectuelle sans nom mais bougrement efficace auprès des masses qui n'ont d'autres choix que de subir ce bien triste spectacle. Pour JOURDAIN, le commentaire de JACQUET est forcément une émanation « des militants de droite » qui « fantasment le rôle de Macron dans l'affaire Fillon ».

FD FreeDemocracy