Droit du travail, ISF : l’agenda du Medef en marche…

@ Laurent Herblay

Bonjour

C’est permettre aux Entreprises d’obtenir toujours plus, tant le rapport de force est déséquilibré aujourd’hui

Pourtant c e n’est pas faute aux entreprises de s’être gavées sur le dos des salariés et des contribuables avec le Zéro charges, la Loi Fillon en 2007, le CICE et le Pacte de Stabilité que l’UE impose à la France. Ce n’est pas faute non plus de s’être sur-gavées avec les lois qui autorisent les délocalisations. L’UE est en grande partie la donneuse d’ordre avec le MEDEF, insatiable et les politiciens pions installés en faisant croire qu’ils ont été choisis par le peuple, comme Macron, tout droit issu d’un scénario hollywoodien. Chapeau bas aux scénaristes !

C’est aux Français de faire savoir que de cette loi minable,(la loi travail) ils n’en veulent pas. Pas plus qu’ils ne veulent de l’UE, voir le résultat du référendum de 2005 !