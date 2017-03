Du plafond de verre du Front National

@Tall

Non, votre analyse ne tient pas.Son seul argument est que Macron c’est du Hollande et que les français rejette en bloc le bilan de Hollande.

Oui il y a rejet massif de ce quinquennat mais Macron, dans l’inconscient collectif , n’est pas assimilé à cela. Je dirais même que Hamon, pourtant frondeur et ayant claqué la porte, représente plus le ps que Macron !

Macron ne se dit pas de gauche, ni du ps. Il a son nouveau parti avec ses initiales et rallie une part importante des voix du centre, de l’aile gauche de la droite et des voix d’anciens votant socialistes déçus à jamais du socialisme a cause de hollande.

Parmi les soutiens de droite, il y a : Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de la fonction publique de Jean-Pierre Raffarin ; Renaud Dutreil, ancien secrétaire d’Etat puis ministre de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin ; Aurore Bergé, élue Les Républicains et soutien d’Alain Juppé durant la primaire de la droite ; Jérôme Grand d’Esnon, ex-directeur de campagne de Bruno Le Maire...etc

Et puis au centre bayrou qui apporte quelques petits % qui viennent aussi s’ajouter à cela.

Macron a le soutien des financiers et des entrepreneurs également.

Et pour finir, il est jeune et beau donc passe creme à la tv !

Notre prochain pdt sera donc un banquier et on n’a pas fini de s’en mordre les doigts et le larefeuille !

Fillon est quant à lui bien soumis a un plafond de verre ou plutôt un plafond de casseroles et n’arrivera pas à réunir plus que ses aficionados inconditionnels.