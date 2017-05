Édouard Macron : d’abord l’Europe !

Hulot fera comme TALLEYRANT il sera un jour de gauche un autre des verts. c est pour le peu qui ne connaisse pas l histoire de talleyrant celui ci fut un personnage important sous Napoléon puis aussi important lorque Napoléon fut enfermé avec le Roi.puis redevient important lorsque Napoléan revient pour les cents jours et rejoind le roi quand ce méme Napoléon fut mis définitivement mis en prison a vie voila ce qu est Mr hulot le ministre qui n as pas été élu et ne risquait pas avoir une défaite a 2¨% car c est ce qu il représente.il fait subventionné sa fondation par E D F nucléaire et son salaire.voila la girouette qu nous avons comme ministre sans risque.