Édouard Macron II : bientôt la fin de l’indétermination quantique.

Il convenait avant tout de faire sortir la grosse caisse (Bayrou) qui ne jouait ni dans le rythme ni dans le ton.

Sinon, c’est bien joué : profiter de la démission de l’ensemble des membres du gouvernement, ne pas créer un précédent qui serait perçu comme un revirement de la « jurisprudence » du maintien en poste du ministre jusqu’à mise en examen. Même si une « jurisprudence » peut toujours connaître des cas particuliers.

Quant à ceux qui prétendent que l’Assemblée serait déconsidérée parce que Ferrand et Sarnez sont prévus pour y siéger comme chefs de groupe, ils sont de mauvaise foi. Ils savent très bien que ce n’est qu’une question d’efficacité et que des enquêtes préliminaires ne remettent pas en cause la présomption d’innocence. On ne peut pas condamner moralement par avance et ceux qui jouent les Robespierre sont quelquefois ceux qui ont eux-mêmes des choses à cacher.