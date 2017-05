Edouard Philippe, chouchou du système et futur Premier Ministre ?

Selon Emmanuel Macron, les premiers critères de choix de son 1er ministre sont l’expérience et la compétence. Plus encore, pour le symbole, le président révait d’un premier Ministre féminin. Au regard de ses équipes, ce voeu risque d’être dur à trouver même si L. Parisot a déjà fait le forcing ( mais bon on a dit compétent et au delà charismatique ).

A ce jour, des bruits persistants désignent Edouard Philippe, le maire du Havre comme futur Premier Ministre, ce qui pourrait apparaitrait comme une prise de guerre, une ouverture vers la droite républicaine et constituerait un élément de déstabilisation de la campagne législative.

Qui est donc Edouard Philippe ? Le maire du Havre est un ancien rocardien converti au juppeisme dans les années 2000 et qui succéda à A. Ruffenacht à la tête de la mairie du Havre en 2010. Inconnu du grand public, il aime à citer M. Rocard et notamment le fait que ce dernier contestait à certains politiques le "sens temps, du temps long, en les trouvant insuffisament « enracinés dans l'histoire »". C'est sans doute la traversée de la cour du Louvre pendant 4 longues minutes par Emmanuel Macron qui vont convaincre l'élu havrais !

En terme d’expériences, ses seuls faits d’armes ont consisté à gérer la Mairie du Havre ; en terme de compétences il est énarque, c’est donc un techno bon teint qui s’est un peu cherché en politique puis a rejoint le centre droit afin de rester dans un entre soi politiquement correct. En 2016, il était envoyé par A. Juppé à la conférence de Bilderberg, l’un de ces cercles hyper fermés et très selects où politiques, magnats et journalistes se mélangent pour définir le Monde 2.0. A. Juppé pressentait-il de le nommer, lui aussi, Premier Ministre ? A cette époque Juppé était donné comme le grand favori de la Primaire de la Droite et donc futur Président ( au PNF près bien sûr, mais à l’époque, en dehors de JL Borloo qui avait pressenti le rôle dès 2013 que Hollande allait lui faire jouer, nul ne l’avait imaginé ).

Par ailleurs, E. Philippe a d'autres atouts : il est proche d'Attali, l'inventeur de Macron : il s'en est rapproché au travers du " Positive Economy Forum" en 2015 dont la 4ème session eut lieu au Havre en 2016.

Nous sommes donc bien loin des surprises promises par E. Macron, même si l’on peut gager que le Maire du Havre va avoir droit à des odes médiatiques sans fin. Disons, il n’est pas une surprise, pas une personnalité en vue des LR, pas expérimenté, pas nouveau… mais sérieusement impliqué dans ce système qui tire les fils dans l’ombre de Macron et dont celui-ci prétend se détacher... en réalité pour mieux le servir.

De même, la nomination de Catherine Barbaroux hier en remplacement de E. Macron à la tête d’EM, est quelque peu décevant. En effet, celle-ci gravite depuis 1975 dans les cabinets de la gauche : Cabinet de Crespeau sous la présidence de Mitterrand, un passage chez François-Henri Pinault président de PPR ( rebaptisé Kering ) et grand soutien de #Macron, puis chez Martine Aubry sous l’ère Jospin. A 70 ans elle est inconnue du grand public mais elle a vécu toute sa vie à l’ombre du pouvoir socialiste, et de la gauche caviar.

A n'en pas douter le changement, pardon le renouveau, c'est maintenant !!!!