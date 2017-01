Emmanuel Macron : élu produit de l’année par les consommateurs !

Sauf si vous aviez la tête plongée dans les étoiles avec Thomas Pesquet vous n'avez pas pu louper la formidable ascension du candidat Macron. Vous savez l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande ? Celui qui fait salle comble lors de ses meetings et que personne n'a vu arriver à gauche comme à droite. Celui dont à ne pas le droit de prononcer le nom à gauche, non pas Voldemort mais Macron, ce candidat antisystème qui pourtant revêt tout du SYSTEME. Mais pourquoi cette fulgurante ascension ? 40 % des électeurs de François Hollande de 2012 seraient prêts à voter Macron au premier tour des élections présidentielles de 2017. Portrait d'un jeune de 38 ans ambitieux qui veut révolutionner la politique sclérosée.

Tout a commencé avec ce clip vidéo de 3 minutes pour présenter son concept "En marche". Raillerie sur les radios, moquerie et pas de prise au sérieux de ses concurrents politiques. On parle de "Trahison" de "mouvement éphémère" tout de la tragédie. Pourtant le produit est en 1) phase de lancement . La demande des consommateurs est là. Du changement ! Non pas le changement c'est maintenant c'est déjà pris par la concurrence mais un autre changement. Dans tout lancement de produit il faut une histoire/un pitch autour de son lancement. L'élu souhaite :

« Construire quelque chose d'autre », « Essayer d'avancer » face aux « blocages de la société" ou "L'establishment a essayé de me tuer ».

Il assume avoir des valeurs de Gauche mais veut discuter avec la Droite. Un mouvement ni à gauche ni à droite. Sur son site officiel, après une biographie officielle qui relate ses expériences professionnelles dont inspecteur des finances et banquier d'affaires il présente une biographie non officielle et plus sentimentale. Il faut que le consommateur puisse s'identifier au produit. Du rural, de l'urbain et de la Culture sans oublier l'Histoire d'amour interdite et un spectacle permanent sur scène. On se souvient de son discours enflammé du mois de décembre 2016 devant plus de 10 000 personnes. La catharsis n'est pas loin.

...Je suis né à Amiens il y a 38 ans. J’ai été élevé par mes parents, médecins de service public tous les deux, aux côtés de mon frère et de ma sœur. Jusqu’à sa disparition récente, j’ai été extrêmement proche de ma grand-mère. Elle était principale de collège. Si ma réflexion et mon engagement politiques n’avaient qu’une origine, ce serait elle. J’ai effectué ma scolarité dans ma ville natale. Au lycée, j’ai rencontré celle qui deviendrait mon épouse, Brigitte, et qui enseignait alors le français et le théâtre. Lorsque je regarde en arrière, je peux dire que j’ai eu de la chance. J’ai grandi dans un milieu aisé. Mes années d’enfance et d’adolescence ont été synonymes de rencontres, de lectures, de découvertes....

La vidéo est lancée sur les réseaux sociaux.Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées sur fond de goût pour l'avenir. On pourrait croire l'idée du clip (le changement) volée au film "Demain le film". Ensuite, il faut trouver un réseau de distribution pour nos produits.

2) Dans le cycle de vie d'un produit après le lancement, il y a la croissance :

Qui va le rejoindre ? De Laurence Haïm journaliste à I-télé à l'économiste Jean-Pisani Ferry, aux hommes d'affaires dont le patron de Free. Mais aussi, des penseurs de cercles intellectuels fermés "Think Tank", des personnalités comme Attali et Orsenna. On parlerait même de soutien comme DSK venu discrètement le soir lui rendre visite quand il était encore à l'Elysée. Une équipe qui ne cesse de s'étoffer entre patrons de sites de rencontre (Meetic), financiers ou élus en quête de reconnaissance. Quelle est la nouveauté de cette équipe. Quel est l'avantage concurrentiel de ce produit marketing dans l'ère du temps ?

Ensuite, il faut trouver le packaging et le conditionnement qui conviennent à Macron avant de le mettre en rayon. Chevelure blonde, costume moderne et décontracté, rire dynamique de rigueur avec en option la langue anglaise. Vocabulaire geek 2.0 assumé. Tout est là. Beaucoup le compare à trump pour son côté homme d'affaires à l'américaine. Tous deux se disent antisystème.

Autre atout ? Son âge. A 38 ans, il fait figure de jeune quant on sait que l'âge moyen des députés en France est de 59 ans contre 10 ans de moins dans les pays scandinaves. Sans oublier ses bus Macron Et son programme ?

-Idées de gauche : droit à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires, délais raccourcis pour les demandes d'asile, faire prendre en charge à 100% d'ici 2022 l’optique, les prothèses dentaires et les prothèses auditives, en faveur du doublement du nombre de maisons pluridisciplinaires de santé

-Idées du centre et de droite : cumul des mandats limité dans le temps, le président rendrait compte de ses actions devant un jury citoyen, autonomie des écoles et lycées, un temps de travail plus important pour les jeunes (plus de 35 heures) et moindre pour les séniors (32 heures) en fonction des métiers, supprimer des départements, nationaliser l'Unedic et accords de branche, transformer le Cice en baisse de charges pour les entreprises.

Pour faire connaître un produit rien de tel qu'une bonne campagne publicitaire. Le produit nouveau intéresse les médias par son caractère pseudo-nouveau. Les articles de presse ne manquent pas. La publicité est lancée. On attend les produits dérivés.

Ses idées se retrouvent pourtant chez plusieurs candidats du P.S mais ça ne prend pas chez les autres ! Pour le politologue Thomas Guénolé Emmanuel Macron est plus un :

"facteur de recomposition du centre que de la gauche "

3) Phase de maturité du produit . Les ventes stagnent mais le chiffre d'affaires reste haut.

Comme l'explique la directrice générale de l'institut d'études Odoxa, Céline Bracq :

"Il faut attendre encore un peu que ça mûrisse." !

Rendez-vous le 23 avril 2017 pour savoir si Macron sera en phase de maturité ou de déclin sur la courbe du cycle de vie du produit !