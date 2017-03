Emmanuel Macron, le dauphin « posthume » de François Hollande

Je ne suis pas d’accord. C’est Hamon qui se pose en Dauphin de Hollande et, c’est complémentaire, comme sauveur du PS.

Hamon, qui est passé sur France Inter Lundi matin, est en fait très proche de Hollande par exemple en politique étrangère puisqu’il a réaffirmé les vues bellicistes pro-OTAN de Hollande notamment à propos du proche Orient. Il reste aussi très partisan de l’Union et donc n’obtiendra rien à propos des traités.

Hamon, qui a déjà sauvé les Jeunesses Socialistes en d’autres temps à le bon profil pour sauver maintenant le PS, au besoin en usant des siphonnages nécessaires : Il sait faire !

*

Et Macron ? Lui prépare une autre issue. À priori celui-ci peut vraiment être président et c’est pourquoi les rats qui quittent le navire PS en perdition s’accrochent au navire « En Marche » tout aussi bidon si celui-ci se prétendait socialiste. Si tout ça pouvait rater ce serait un bonheur !