Emmanuel Macron : oligarque premier ?

À JL (suite)

L’attention sélective c’est un principe de complaisance que l’on accorde à celui qui parle dans la mesure où nous avons besoin d’être rassurés.

Celui qui pense bénéficier d’un à-priori favorable a donc intérêt à dire tout et le contraire de tout. Avec ce système on devient copain avec la chèvre et avec le chou, avec le loup et avec l’agneau, etc. C’est justement une des techniques de com utilisé par Macron. (Mais il n’y a pas que lui qui use de ce genre de subterfuge !)