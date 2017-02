Emmanuel Macron, une créature de l’État profond

Avis aux scénaristes et aux amateurs de SF.

On peut concevoir une campagne électorale ou un ou plusieurs candidats seraient complètement virtuels. Avec Macron on est à mi-chemin de ce scénar. Le garçon est une possible incarnation d’un programme de captation du pouvoir, un homme de paille. Dans cette hypothèse le ’programme’ qu’il affiche lui-même tout le monde s’en fout et mieux vaut qu’il en dise le moins possible.

Bien que le bonhomme soit falot et sans grande consistance réelle il existe un gugusse qui s’appelle Macron. Peut être qu’aux prochaines présidentielles après 5 ans de macronisme catastrophique, et quand il ira rejoindre son maître dans les poubelles de l’Histoire, on verra apparaître un Monsieur Propre qui n’a jamais existé, donc sans casseroles. On en prend le chemin.