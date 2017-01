Emmanuel Macron va-t-il dynamiter la présidentielle 2017 ? (1)

« »Comme on le sait, la réussite d’une entreprise est toujours liée à trois causes : le talent, le travail et la chance.« »





Fausse analyse, Sylvain !

La réussite d’une entreprise (il faut d’abord dire de quelle nature est cette entreprise) est liées à plusieurs causes !





- Il y a d’abord l’intelligence (ou la malice qu’on y investit)





- Il y a ensuite la hargne ou la volonté ou la persévérance qu’on y met dans la pratique





- Il y a enfin le concours de toutes les autres circonstances qui peut amener cette « entreprise » à « sa réussite » ou à « son échec » !





MAIS PLUS IMPORTANT EST LA PÉRENNITÉ DE CETTE ENTREPRISE ET BIEN SUR LE BUT QU’ELLE SE DONNE : Si Hollande a réussi (ou a échoué), Macron ou un autre peut aussi « réussir » ou « échouer », il convient de dire alors quelle est cette Entreprise qui amène un homme au pouvoir et elle appartient à qui ?





En vertu du leurre démocratique occidental, les populaces préalablement travaillées par la propagande sont invitées en dernier ressort à valider un « candidat » : Qui a réussi dans cette « entreprise de fabrication d’un président » ? Le président lui-même, ceux qui l’avaient jeté face à l’opinion, ceux qui ont fait sa promotion ou le peuple qui le supportera pendant tout le mandat... Contrainte de la démocratitude oblige ?





Par définition une « Entreprise » fait travailler les gens tout en faisant bien sûr le bonheur du patron, dès lors qu’elle devienne une « Multinationale », elle s’oppose frontalement aux intérêts de ceux qu’elle exploite : IL Y A A PRIORI HAUTE TRAHISON : Au XXI siècles les chefs d’Etats « élus » obéissent à l’Empire de l’argent dont ils tirent privilèges et profits !





