Emmanuel Macron va-t-il dynamiter la présidentielle 2017 ? (2)

"Il faut certes rappeler qu’une adhésion à En Marche, c’est juste un clic et c’est gratuit. Et c’est non exclusif, cela veut dire qu’on peut rester membre d’un autre parti."

ce qui vaut donc rien du tout vu le prix du proxy par centaine et le prix du bot.

5€ et tu as 10000 adhérents.