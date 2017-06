Entre grêve du vote et vote par défaut

Bien sûr, certains jetteront la pierre aux citoyens, trop feignants et pas assez civiques. Mais le mouvement est trop fort, trop récent et trop consécutif à deux présidences profondément décevantes pour refuser de voir la lourde responsabilité d’un personnel politique qui a trop déçu pour donner envie de lui apporter son vote. Et les deux principaux partis de véritables oppositions, France Insoumise et le FN ne parviennent pas non plus à convaincre les Français de se mobiliser pour eux, signe éclatant de leurs grandes limites , même si leurs chefs, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont décroché un siège et réuni environ un vote exprimé sur cinq lors du premier tour des élections présidentielles.