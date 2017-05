Et après ?

L'a-t-on échappé belle ? A-t-on évité le pire ? Que fallait-il faire d'autre ? Et maintenant qu'allons nous faire ? Franchement, à force de devoir dire "oui" au choléra, n'ayant pas le droit de dire "non" à la peste, ne pourrait-on pas se poser encore d'autres questions à propos de "ces démocraties-ci qui ne sont pas les pires".... ? N'y avait-il que ces deux maladies-là...parmi les 10 autres maux "qui répandaient la terreur et que le Ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes" des électeurs de tout acabit, de tout poil ...Il y avait certainement d'autres potentialités d'Alzeimer à Parkinson et du prostatime au colo-(électo)-rectalisme ... mais aussi cette petite onzième, maladie orpheline, en quelque sorte, auto - immune....(Bisou, Poutou !)......Il n'empêche que les ordures que nos chiffonniers de la Démocratie (et ta soeur !) se sont entre arrachées, ne laissent pas indifférentes. Bien entendu, en France, pays de la Liberté, de l'Egalité, de la Fraternité, pays des Droits de l'Homme (blanc, diplômé, riche en bonne santé, propre sur lui, laïc et républicain) la liberté d'expression est sainte et souveraine. Il n'empêche que je me sens interpellé quand "on" dit à propos de Marine Le Pen (Paul Jorion sur son Blog...) qu'Hitler a, lui aussi, été démocratiquement élu. Mais ne faudrait-il pas ajouter qu'Hitler est né en 1889, a "fait" la guerre de 14-18 et y a été blessé, a connu le Traité de Versailles, a été condamné pour tentative de coup d'Etat, en 1923, à 5 ans de prison, et emprisonné (écrivant Mein Kampf), libéré, après un an ? Et ce jusqu'en 1933 ...... Cette trajectoire est-elle commensurable avec celle de Marine Le Pen jusqu'à présent ? Il est vrai aussi qu'en France pays où tout se termine par des chansons on peut mettre l'humour à contribution ....Par exemple, en suivant le lien en note de bas de page[1](1), on peut voir un Stéphane Guillon qui en 2010 commettait le célèbre "Kouchner- Ockrent et le sac de riz basmati"[2](2), et qui aujourd'hui, malheureusement, "interprète, oublie ou peut-être renie" Pierre Desproges[3](3), à propos de Colette Dupont-Aignan. Il est vrai que même Coluche (qui pourtant s'était auto pressenti candidat à l'Elysée) a osé dire :"Un bon avocat n'est pas un avocat qui connaît bien la loi mais qui connaît bien le juge..." Cela faisant beaucoup rire, beaucoup de beau monde, même du barreau .... bien qu'incidemment ce soient tous les "Etats de Droit" (dont la France et les républiques "bananières") qui en prenaient pour leur poire...C'est pas comme Siné qui, si on en croit les média-mensonges, s'est fait virer .... Et il est évidemment certain qu'on rit toujours quand notre Alphonse Allais national dit : "Je ne comprends pas les Anglais ! Tandis qu'en France nous donnons à nos rues des noms de victoires : Wagram, Austerlitz… là-bas, on leur colle des noms de défaites : Trafalgar Square, Waterloo Place… " ..... Mais peut-on encore rire lorsqu'on "parodie" Alphonse en disant : les brigades internationales de la guerre d'Espagne, les résistants aux SS étaient des terroristes pour les Franquistes et les Nazis. Que penser du terrorisme actuel sur notre territoire ?

Mais d'ores et déjà, même pas investi, Emmanuel Macron va au monument aux morts et commence son "règne" par une chanson, pardon, un chant : celui des Partisans[4](4). Marche ou crève ? Marche à l'ombre ? Demain il sera à Berlin-Canossa chez Angela Merkel et ensuite au siège de l'OTAN pour se faire adouber.....

Se poser la question : "Et Après ?" : n'est-ce pas déjà y répondre ? Bonjour OGN, Tafta, Gaz de schiste, trafics d'organes, etc. Bonjour tristesse !!!!!