Et maintenant ... si on se faisait Macron ?

Maintenant que François Fillon semble définitivement grillé, si on se concentrait sur un autre candidat, ultra-libéral lui aussi, prédateur assumé de l’intérêt général et de notre héritage social : Emmanuel Macron ?

Ce jeune loup, élevé hors sol par les sphères financières et le haut patronat, et gonflé artificiellement à l’hélium médiatique, traîne déjà une belle batterie de casseroles : conflits d’intérêt, fraude fiscale, détournement d'argent public. Sorties dans la presse depuis un certain temps, ces affaires n’ont pourtant pas suscité le même emballement médiatique : L’oligarchie aurait-elle déjà choisi son vainqueur ? protégerait-elle son poulain ?