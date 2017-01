@oncle archibald

Macron est une sous-merde propulsée par Attali et l’oligarchie. Je ne crois pas du tout à ces sondages à plus de 30%, ses deux lois (Macron et El-Khomri) en font définitivement un candidat de droite, vomi par tout ce qui est un peu à gauche en France.

Ses dépenses sont déjà très suspectes, et ses financements (Wall Street et la City) vont lui retomber dessus.

On peut s’attendre à de prochaines révélations qui le descendront aussi surement que Fillon.

C’est alors que les Français chercheront un candidat véritablement sans casseroles, et on peut penser que Mélenchon et Asselineau pourraient sortir du chapeau (l’UPR a maintenant 15237 adhérents payants).

A voir ce qu’il faut penser de Macron ici :