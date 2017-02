Et si L’Armée Rouge avait combattu Daesh ?

En ces temps troubles, hantés par le terrorisme et le radicalisme religieux, l’Histoire Militaire peut nous apporter des éléments clefs pour élaborer des stratégies de lutte efficaces.

Carl Von Clausewitz, célèbre officier et théoricien militaire prussien, disait que « La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens ». Une citation qui apparaît comme d’actualité dans un contexte où la guerre contre l’Etat Islamique est engagée. Une guerre nouvelle, avec ses spécificités, mais qui connaît des points communs avec des conflits passés. L’un des exemples est peut-être la Guerre Germano-Soviétique (1941-1945), le front de l’Est du conflit européen durant la Seconde Guerre Mondiale.

Commençons par quelques rappels historiques. En Juin 1941, Hitler déclenche l’Opération Barbarossa et rompt le pacte germano-soviétique signé avec Joseph Staline en 1939. Une opération de vaste envergure dans laquelle le dictateur allemand mobilise environ 3.8 millions de soldats. Une guerre qui plonge l’Allemagne dans l’inconnu, censée être rapide (d’où le terme de la Blitzkrieg) mais aussi idéologique tant les allemands tentent de démontrer la supériorité du nazisme sur l’idéal communiste. La continuité de la politique hitlérienne donc, pour reprendre les dires de Clausewitz.

Le 22 juin 1941, vers 5h du matin, les premiers sapeurs de la Wehrmacht entrent dans la zone de la Pologne occupée par les forces soviétiques. C’est le début du Front de l’Est. Dans les premiers mois du conflit, le triomphe allemand est resplendissant, l’armée d’Hitler avance, encercle et brise les nids de résistance soviétique. Les corps de la Wehrmacht se divisent en trois, au nord et au centre, les objectifs idéologiques : Moscou et Leningrad. Les villes symboles du communisme que le Führer s’entête à vouloir anéantir (après une hypothétique victoire, il comptait remplacer la ville de Moscou par un lac artificiel). Au sud, le Caucase et les champs pétrolifères de Bakou : l’objectif économique censé donner à l’Allemagne les matières premières dont elle manque cruellement pour mener une guerre longue.

Les premiers succès sont cinglants et laissent envisager une victoire rapide. De l’autre côté, l’URSS encaisse les coups et vacille à plusieurs reprises. Mais elle résiste. La Wehrmacht se retrouve aux portes de Moscou et de Leningrad. Devant la peur de l’avancée allemande, certains moscovites déchirent même leurs cartes du Parti Communiste !

Pourtant, il est encore possible de voir aujourd’hui le kremlin de Moscou et les restes de la superpuissance qu’était l’Union Soviétique. Devant la menace allemande, l’Armée Rouge a su se réorganiser et mettre aux points de stratégies adéquates pour lutter contre l’envahisseur. Une Armée Rouge profondément affaiblie par les purges staliniennes des années 1930. Au début de l’Opération Barbarossa, les problèmes de discipline sont fréquents (les officiers peinent à se faire respecter par leurs soldats) et l’appareil industriel soviétique ne parvient pas à aligner la production nécessaire pour faire face aux besoins de l’Armée Rouge.

Après moult concertations avec ses généraux, Staline réussit à relocaliser l’industrie soviétique dans l’Oural et à développer les réseaux de transports pour acheminer la production sur le Front. De plus, il fait transiter l’aide américaine par l’Iran pour sécuriser les routes et éviter que les précieuses cargaisons ne tombent aux mains des allemands. Dès fin 1942 les effets sont perceptibles : les soldats de l’Armée Rouge sont mieux armés, ravitaillés et entrainés. C’est à ce moment-là qu’entre en jeux un élément, trop souvent sous-estimé, qui a permis à l’Armée Rouge de terrasser la Wehrmacht : l’art militaire soviétique (dit Art Opératif).

Cette tactique permis de briser l’Opération Typhon de Septembre 1941 (qui visait à encercler Moscou) et ainsi d’éviter que la capitale russe ne tombe sous la coupe des allemands. Par la suite, les grandes manœuvres d’encerclement portèrent leurs fruits, comme ce fût le cas avec l’Opération Uranus lancée en Novembre 1942 pour libérer Stalingrad de la 6ième armée du Général Paulus. Cette gigantesque opération en profondeur eu un double-effet : couper les allemands de leurs lignes de ravitaillements et désorganiser l’armée encerclée. Des effets qui permirent aux soviétiques de repousser les assauts ennemis et pleinement libérer leur territoire.

Une expérience réussie grâce au Maréchal Joukov, excellent stratège militaire. Un maréchal qui bénéficia d’une liberté vis-à-vis de Staline. En effet, le Petit Père du Peuple accorda une indépendance relative à ses généraux en leur épargnant d’avoir à justifier leurs moindres faits et gestes. Une technique appropriée qui permis de laisser la stratégie militaire s’exprimer pleinement.

Du côté allemand, la réaction fût insuffisante : peu de renforts envoyés sur le front (notamment à cause du débarquement américain en Afrique qui ouvre un second front pour l’Allemagne) et une tendance à sous-estimer les réserves militaires des soviétiques. De plus, Hitler n’accorde aucunes libertés à ses généraux et met sur pied une armée bureaucratisée qui doit justifier de ses moindres faits et gestes. Une décision qui deviendra rapidement un obstacle, surtout à partir de 1942 lorsque l’Allemagne nazi doit supporter deux fronts.

Des éléments qui permirent à l’Armée Rouge de reprendre l’avantage grâce à des opérations surprises pouvant dérouter l’ennemi.

La tactique militaire soviétique consiste à considérer qu’une guerre se gagne dans la continuité, via un enchaînement d’opération en profondeurs pour neutraliser l’ennemi militairement et logistiquement. Une technique qui pourrait porter ses fruits contre Daesh puisque cette guerre est avant tout idéologique.

Même si l’Etat Islamique recule sur le terrain, il « exporte » son terrorisme en attaquant sur le territoire de ses ennemis. Mais il se bat en terres inconnues, en cherchant à frapper par surprise là où les gouvernements ne s’y attendent pas et en ignorant le potentiel contre-offensif de ses cibles. Un comportement similaire à celui de la Wehrmacht, qui, à l’apogée de sa puissance, début 1942, semble ne pas concevoir que la blitzkrieg ne fonctionne pas en URSS.

Même lorsque l’espoir semble perdu, une réorganisation drastique de la stratégie militaire, de la politique industrielle pour soutenir l’effort de guerre et d’alliances internationales adéquates, peuvent mener à une inversion des tendances. Espérons que l’attaque de l’église à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 soit le Stalingrad de la guerre contre l’Etat Islamique.