Et si la campagne accouchait d’une souris Macron-Fillon ?

Des causes aux effets, soyons logiques et factuels. Échappons un instant aux idéologies politiques tarte à la crème empoisonnée et aux mensonges médiatiques dont on est abreuvés, voire même pilonnés.

La géopolitique pour théâtre fondamental et sa puissance incontournable le « pouvoir de l’argent », ce que Marx nommait le Capital, et Jésus le monde économique de César, c’est à dire notre destinée terrestre commercialisable.

Considérons une époque clé, les années 50, l’après guerre et le jeux politiques des deux super puissances américaine et soviétique qui se disputaient le monde de l’époque.

Prenons maintenant un des acteurs principal français. Aujourd’hui érigé en icône par tous les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Charles De Gaulle.

De Gaulle fit preuve, pour ses admirateurs éclairés et ses farouches adversaires, d’une diabolique habileté. C’était un grand lecteur du « Prince »de Machiavel ». La France dut abandonner néanmoins l’Algérie, principalement sous la pression internationale, surtout américaine et soviétique à des niveaux divers. On ne peut rien contre le capital en marche. A cette époque nous connûmes tout et son contraire.

Nos candidats à la présidentielle me semblent courageux, ils ne méritent pas autant d’opprobre, la politique ne se mesure pas à l’aune de la morale, mais de l’intelligence, de la stratégie, de l’expérience et bien d’autres considérations.



Quant à l’accouchement d’une souris pronostiqué plus haut, il sera à la mesure de la maturité politique des français. Pour ma part, j’ai bien connu l’époque gaullienne, n’en déplaise à l’ambiance générale dans ce canard, je voterai pour François Fillon. Je priviligie le courage et les structures solides, ne fréquente pas la chienlit et cultive l’idéal dans le réel.