Etes-vous manipulés ?

Dans 4 jours, les dés seront jetés, et devant l’indécision de 30% des français, des candidats, et pas des moindres, tentent toutes les techniques de manipulation pour l’emporter, car l’indécision est aussi dans les sondages, 4 postulants se tenant dans un mouchoir de poche.

Les preuves de manipulations se multiplient, ainsi Fillon, lors de son meeting au Zénith à Toulouse, salle qui ne peut contenir plus de 5000 personnes, a annoncé au public : « vous êtes 5000... », alors que, comme on le voit sur la photo, un rideau avait été baissé pour cacher des centaines de sièges vides. lien

À Nice, rebelotte, pour éviter les images gênantes de sièges vides, on avait aussi baissé les rideaux.

On se souvient que Fillon avait assuré lors de son meeting au Trocadéro : « vous êtes 200 000 !... », sachant fort bien que même comble, cette place ne pouvait en contenir que 45 000...lien

Pour Fillon, en résumé, le rideau tombe sur des réalités qu’il avait tenté de cacher : des emplois fictifs, aux costumes offerts, on découvre la triste réalité d’un candidat qui se prétendait intègre, et qui avait assuré se retirer de la campagne s’il était mis en examen, et qui se trouve aux antipodes de l’image qu’il a tenté de se construire.

On peut tout de même annoncer une bonne nouvelle au candidat LR, puisque Bruno Mégret, patron du MNR, parti d’extrême droite, appelle à voter Fillon au 1er tour, afin, a-t-il déclaré, d’éliminer la gauche dès le 1er tour. lien

Allons maintenant dans le camp Macron.

Pour faire croire à l’enthousiasme du public, des animateurs manipulent des faux militants, payés pour réagir par le biais de l’application telegram, grâce à un « team ambiance » destiné à mettre le feu dans les meetings et des « lâchez des bravos », de « il a raison », « Macron Président », sont habilement provoqués. lien

C’est Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, qui écrivait dans ses "mémoires" : « on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens », et le moins qu’on puisse dire est que Macron est expert dans l’art de la cultiver.

Sa posture ni de gauche, ni de droite, n’est-elle pas est aussi une forme de manipulation, afin de ratisser le plus large possible ?...

Aujourd’hui, il est amusant de faire un étrange parallèle entre lui et Sarközi, les deux disaient quasi la même chose au sujet des emplois qu’un chômeur refuserait à 2 reprises...menaçant une perte des aides : « vous n’aurez pas le droit de refuser plus de 2 offres d’emploi, sinon vous perdrez tout chômage » dixit Macron (lien) et le 24 aout 2016, Sarközi écrivait : « chaque personne qui refusera 2 emplois ou 2 formations sera privée de ses allocations ». lien

Le parcours de Macron est particulièrement éclairant, car, l’ancien élève d’un établissement de jésuites à Amiens, a tout compris dans l’art de la manipulation, et l’un des grands patrons qui le soutient n’a-t-il pas déclaré : « c’est quelqu’un pour qui l’ambiguïté est un gisement d’opportunités »... ?

Il existe pourtant un groupe à Paris qui sont les « discrets déçus d’Emmanuel Macron » : « ce sont des gens qui se sont fait « entuber » mais qui ont honte de le dire. Il a fait, comme son ami Jean-Pierre Jouyet, des promesses à tout le monde, il a dit « OUI » à tous. Mais ce n’est pas la réalité, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. », avait déclaré l’un d’entre eux.

En tout cas, même s’il s’en défend, « Hollande est pour Macron, car Macron réussit », avait déclaré récemment l’un de ses collègues. lien

Quant à Marine Le Pen, elle pratique l’art de la manipulation avec une certaine dextérité.

Alors qu’elle est aux antipodes du féminisme, elle prétend l’être jusqu’au bout des ongles, sans pour autant expliquer pourquoi les Femens vont régulièrement la provoquer lors de ses réunions.

Son prétendu féminisme est une arnaque » dixit l’association « osez le féminisme », et la posture de Philippot qui la présente comme une « fervente défenseure des droits des femmes », n’est en réalité qu’une imposture. lien

Elle prétend être aux cotés des pauvres, des ouvriers, déçus par le hollandisme, mais elle est avant tout un importante propriétaire immobilière, et détient depuis 2012, 12% des propriétés de son père.

De nombreux ouvriers, des chômeurs sont en effet passés dans le camp du FN.

Ils sont en effet 22,6% d’employés ou ouvriers du privé à avoir choisi le FN, pour seulement 13,7 au Front de Gauche...

N'est-ce pas surprenant ?

En effet, si l’on regarde de plus près son programme, c’est la fin des 35 heures, le retour aux 39 heures, un allongement de la durée de cotisation pour la retraite, pas d’augmentation probable du smic, et en tout état de cause, comme l’écrit le rédacteur du blog « solidaires.org », « il n’ya donc aucune volonté de mieux répartir le produit du travail en direction des salaries, mais plutôt un affichage d’augmentation des salaires reposant sur une hypothèse complètement hasardeuse : la taxe sur les importations (...) le programme du FN est toujours contraire aux intérêts des salariés... ».

Le FN serait donc plus près des patrons, ceux des petites et moyennes entreprises, que des ouvriers, alors que ces derniers croient aveuglément le contraire.

Rappelons que le FN n’avait pas déposé de motion de censure au sujet de la loi travail, alors qu’il avait assuré qu’il le ferait, oubliant de préciser que les amendements en question devait rendre la loi travail encore plus libérale.

Ces amendements prévoyaient la défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression du compte pénibilité, et d’autres joyeusetés. lien

Alors que Louis Alliot affirmait que les députés FN du Parlement Européen n’avait pas voté en faveur de la directive européenne « secret des affaires », on a finit par savoir que bien au contraire, ils l’avaient voté, soutenant donc implicitement la fraude fiscale , et les multinationales. lien

Les seuls députés à s’être opposés à ce texte sont les EELV, et les élus du Front de Gauche.

Dans un autre domaine, beaucoup ont oublié qu’elle risque 10 ans d’inéligibilité, pour être suspecté d’avoir sous estimé son patrimoine.

La HATVP (haute autorité pour la transparence de la vie publique) a déclaré « il existe un doute sérieux quand à l’exhaustivité l’exactitude et la sincérité de leurs déclarations, du fait de la sous-évaluation manifeste de certains actifs immobiliers. ». lien

On est bien loin de l’image « mains propres, tête haute » que voulait se donner le parti.

Pour en finir avec ces manipulateurs hors pairs, ils viennent de s’emparer d’une bourde commise par l’un d’eux, Macron pour ne pas le nommer, qui, se croyant hors micro, à lâché quelques mots de soutien a l’attention de Mohamed Saou, un islamiste sulfureux, et Fillon, tout comme MLP, n’ont pas tardé de réagir, dénonçant une « ambiguïté plus que gênante »...lien

Ils sont en terrain de connaissance...

En France, beaucoup d’électeurs n’ont pas encore choisi leur camp, mais en Angleterre, un homme a tout compris.

L’animateur radio britannique, et politologue à son heure, John Oliver n’y va pas de main morte, et décrypte notre situation.

Qualifiant de « trou dou-cou démagogue » Marine Le Pen, il implore les électeurs français de ne pas accorder leur vote au FN, mettant en garde le monde contre l’avènement possible du populisme à la française. lien

En attendant, 25 Nobel d’économie ont décrypté le programme économique du FN, et l’enterrent sans ménagements. lien

Mais revenons à nos manipulateurs...

Alors pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs, il faut en connaitre les pratiques.

La projection mentale, le rabaissement en public, en passant par le conditionnement destructeur, les menaces et le chantage, la triangulation, ou le gaslighting, nombreuses sont les techniques généralement utilisées par les manipulateurs.

Sans rentrer dans le détail, le gaslighting, consiste à déformer ou fausser le récit d’un événement de façon a faire douter la victime de sa mémoire, et nécessite de la part du manipulateur la capacité de mentir avec un aplomb incroyable alors que tous les faits l’accusent, et faisant finalement passer pour une victime celui là même qui manipule.

D’autres pratiquent la menace, voire le chantage, prenant en quelque sorte la vérité en otage.

Ces manipulateurs ont aussi la faculté d’agiter des écrans de fumée, créant sans arrêt des évènements nouveaux, pour détourner l’attention sur la réalité de la situation. lien

On se souvient encore du fameux « théorème de Charles Pasqua », qui préconisait : « quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien... ». lien

Certains candidats devraient se reconnaître au gré de toutes ces techniques de manipulation.

Comme dit mon vieil ami africain : « bouche de miel, cœur de fiel »...

L’image illustrant l’article vient de lepsycologue.be

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

