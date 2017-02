Être truand ET président de la république française ne serait pas incompatible !

Partout dans le monde, l’affaire pénélopegate a fait l’objet de commentaires et de critiques virulentes, il ressort unanimement que dans les pays démocratiques, un « Fillon » aurait démissionné dès l’annonce de suspicion de fraude !





Que se passe-t-il en France ? les autres élus de son camp politique défendent Fillon bec et ongles et il continue sa campagne présidentielle comme s’il était blanc comme neige et que ce scandale n’était que broutilles.





Quant aux tenants du pouvoir, là non plus, les élus ne bronchent pas, ou si peu, personne n’exige sa démission, à part quelques contribuables qui ne badinent pas avec la morale et l’argent public !





Cela donne la mesure du niveau de notre république, tombée très bas ! tellement bas qu’il y a encore des électeurs de droite qui applaudissent le couple Fillon, pas rebutés le moins du monde par son absence d’éthique, son affichage de fausses valeurs chrétiennes. Et le plus formidable dans l’histoire est qu’il se croit toujours intouchable malgré les révélations du Canard enchaîné, l’’enquête et les interrogations policières dont le couple fait l’objet en ce moment même.





Le droite veut encore croire que Fillon n’est pas un homme fini, et qu’il peut devenir le Président potentiel de tous les français, c’est dire là aussi le niveau d’immoralité des hommes politiques de droite et de certains français, soutenant mordicus François FILLON.





La seule question qui vaille est celle-ci, François Fillon est-il encore présidentiable ? c’est aux français de se prononcer !