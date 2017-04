Europe : la France peut-elle la changer ?

Le système actuel de financement des États de l’union européenne consiste à emprunter de l’argent auprès des banques privées (cf. http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-arnaque-de-la-dette-191526). Ce fonctionnement est inscrit dans les traités européens depuis Maastricht. Les traités imposent de surcroît une limitation de l’emprunt (3 % de PIB annuel de déficit et 60 % de PIB de dette totale). Contrairement à de nombreux discours ambiants il n’est pas nécessaire de sortir de l’Union Européenne pour s’affranchir de cette règle. D’ailleurs les pays européens ne la respectent pas.

Hollande et Sarkozy n’ ont jamais négocié .

Dire que la France est esclave de la politique austéritaire européenne c’est nier le principal problème auquel nous faisons face : Les dirigeants français soutiennent cette politique. À l’arrivée de Hollande au pouvoir, les députés européens portugais, espagnols, italiens ou grecs étaient sur le pied de guerre pour soutenir une opposition de la France à la position allemande. Il n’en a rien été car la politique allemande correspond précisément aux désirs de social démocratie.

Il est possible et nécessaire de désobéir aux traités

Pour relancer les économies des pays européens, le FMI et l’OCDE préconisent un choc de la demande. C’est-à-dire des investissements massifs des états. Il s’agit de remplir les carnets de commande des entreprises. Cela signifie (dans l’état actuel des choses où l’investissement se fait par emprunt) des emprunts massifs des États qui sont déjà tous en dehors des clous du pacte de stabilité. Cela signifie désobéir sciemment et tomber sous la menace d’une amende. Cependant, tous les pays dérogent à au moins une règle du pacte et aucun ne paye d’amende. Le fait d’imposer à la France une amende pour l’application d’une politique de relance serait la preuve que le pacte n’est pas un outil de « bonne gestion » mais une excuse permettant aux gouvernements d’appliquer une politique d’austérité inefficace pour le plus grand nombre mais avantageuse pour quelques individus. De plus, même si l’Europe condamnait la France à une amende, il suffirait alors de refuser de la payer et à ce moment là d'enclencher le processus de départ

Il n’est pas nécessaire de sortir de l’Union Européenne pour ne pas appliquer le pacte

Sortir de l’Unino Européenne est un choix. Il permet en effet de s’affranchir des traités européens. Il est cependant faux de prétendre que c’est une condition nécessaire pour refuser d'appliquer le pacte de stabilité puisqu’il suffit d’en avoir la volonté. Il n’a jamais été prouvé qu’un dirigeant (Tsipras inclus) ait été empêché de mener une politique de relance.

L’argument que dans une Europe à 28, changer les traités est impossible ne tient pas la route. Si les 28 ont tous adopté un traité, il n’y a pas de raison de penser qu’ils n’en accepteraient pas un autre.

Dire que l’Allemagne ne sera jamais d’accord n’est pas plus crédible : aucun dirigeant français ne leur a jamais opposé le moindre désaccord de fond.

Désobéir c’est prouver une autre voie possible

Sortir de la situation actuelle en sortant de l’Union Européenne, en recréant une souveraineté monétaire, une monnaie française est possible. Cette possibilité offre d’ailleurs à la France une crédibilité énorme à la table des négociations. Cependant réussir sans les autres, c’est d’une part, prendre le risque d’une agression de notre monnaie par une Europe dirigée par l’Allemagne. D’autre part c’est ne pas prouver aux autres pays européens qu’un autre système est possible et que les dirigeants actuels sont de mèches avec les financiers et les grands groupes pour nous faire les poches avec une politique austéritaire.

Il faut quand même être prêt à partir

Le succès de la politique de relance engagée sera la preuve de la nécessité de modifier les traités. Cependant l’arme principale doit être la menace dissuasive d’une sortie de la France de l’Union Européenne. Il faut donc tout préparer pour être en mesure d’appliquer cette menace si les autres gouvernements (allemands notamment) ne veulent pas entendre raison.

La France est la 5e puissance mondiale, elle a le devoir de montrer la voie plutôt que de tracer seule son chemin. C’est même notre intérêt de devenir les meneurs d’une nouvelle Europe affranchie des traités prônant les politiques austéritaires.