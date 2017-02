Fillon : D’où vient le coup ?

Concernant l'affaire Fillon, il reste une question à laquelle nous n'aurons hélas pas de sitôt la réponse. Par delà les entorses à la morale élémentaire - qui pour moi restent disons... non exclues-, qui a organisé cette affaire et dans quel but ? Cette question conduit à de bien intéressantes réflexions.

En admettant la légitimité (probable) des dénonciations à l'encontre de Fillon, imaginons le scénario suivant :

A la suite de ce scandale, c'est Marine le Pen qui est élue.

Elle applique son programme et dénonce l'Europe, l'euro... L'Europe devient (encore plus) impuissante, voire se désagrège ;

Compte tenu du contexte créé par la présidence Trump, l'Europe occidentale tombe alors dans la zone d'influence russe...

Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais il pas non plus exclus. Et c'est là que l'origine du scandale devient bien intéressante.

Remarquons d'abord le professionnalisme de l'attaque : date choisie, rapidité avec laquelle elle a été montée et mise au point (les primaires de la droite dataient de 2 mois : qu'elle ait été montée ensuite ou préparée avant les résultats de cette primaire là encore ce sont des pros), cadencement des nouvelles, sensibilisation des médias et du public (à comparer avec les emplois fictifs de Marine le Pen qui n'éveillent que peu d'échos) et surtout qualité et précision des informations publiées. Ce ne sont pas des débutants qui ont organisé cette affaire. Par son caractère soudain et imparable, elle fait irrésistiblement penser à l'affaire DSK. Donc qui ?

Vue la précision des informations publiées, les émetteurs potentiels ne sont pas nombreux : Personnellement, je n’en ai trouvé que sept :

des "amis" politiques Bercy La questure de l'assemblée nationale la Présidence des services secrets Une mafia Un ou des hacker(s) ayant pénétré soit Bercy, soit la comptabilité de l’Assemblée Nationale, soit celle de l’intéressé.

Examinons ces 7 hypothèses :

Les « amis » politiques : à voir la poussière que soulève cette affaire, ils n'ont pas réfléchi plus loin que le bout de leur nez, ce qui est en contradiction avec les éléments de professionnalisme que je viens de rappeler. Pas exclus, mais peu probable. En tous cas, si cette hypothèse était avérée, un vote-sanction au centre ou à gauche me paraîtrait légitime. Bercy . Dans ce cas trois sous-hypothèses Des fonctionnaires qui ont décidé de "fusiller" celui qui promettait de supprimer 500 000 de leurs postes. Dans ce cas, il s’agit de quelque chose dont je ne connais pas la qualification pénale, mais qui serait l’équivalent de ce qu’est un délit d’initié en matière économique. Le vote Fillon me paraît la meilleure réponse. des adversaires politiques de gauche, : voir l'hypothèse 3 ci-dessous Des sympathisants Front National : Là encore, le vote Fillon me paraît la meilleure réponse. La questure de l'assemblée nationale, donc la gauche. Ce qui alors donnerait un certain relief au torpillage de la candidature DSK voici 5 ans. Une fois de plus, le vote Fillon me paraît la meilleure réponse. La présidence : Mais alors, elle tient ses informations soit de Bercy -hypothèse 2.2, soit de la questure de l’assemblée nationale -hypothèse 3, soit des services français -hypothèse 5.1- Des services secrets , ce qui là encore donnerait un certain relief au torpillage de la candidature DSK : Français : dans cette hypothèse, ils ont connaissance d'un problème (lien avec une puissance étrangère ou autre fragilité) qui rend cette candidature inacceptable à leurs yeux, mais qu'ils ne peuvent pas publier pour une raison ou une autre. Alors il faut leur faire confiance et voter pour un autre candidat.. Etrangers : Russes : quand on voit la manière dont ils ont interféré dans les élections américaines, et l'intérêt pour eux de l'élection le Pen (voir le scénario du début, dans lequel l'Europe finit par tomber dans la zone d'influence russe), on ne peut exclure totalement cette hypothèse, même si ce n'est pas la plus probable. Alors le vote Fillon me paraît à nouveau la meilleure réponse américains : Malgré le scandale NSA, nul doute qu'ils gardent les moyens de monter ce genre d'opération. Et eux aussi ont intérêt à une Europe faible, cette fois pour les garder dans leur zone d'influence. Là encore, si cette hypothèse se confirmait, puisque c'est Fillon qu'"ils"" veulent abattre, c'est alors pour lui qu’il faut voter. D’une autre origine : je ne vois guère que les chinois comme ayant les moyens d’organiser une telle opération. Or, ce sont des dirigeants prudents, et qui ont un sens aigu du long terme. Je ne vois pas pour quelle raison ils organiseraient ce qui est une agression caractérisée. Donc peu probable. Mais dans ce cas aussi, la bonne réponse est de voter à l’encontre de ce vers quoi on tente de nous pousser, donc Fillon. Une mafia aurait les moyens de recruter des hackers capables de pénétrer les systèmes d’information comme cela a été fait. Mais je les imagine mal monter cette agression contre un pays comme le nôtre, et se retrouver ensuite avec sur le dos nos services secrets. Et puis, pourquoi torpiller Fillon plutôt qu’un autre. Là encore peu probable ; mais là encore, dans cette hypothèse la bonne réponse me paraît être de voter pour celui que l’on tente d’abattre. Un ou des hackers : je n’imagine pas qu’ils aient ensuite, sans l’un des partenaires ci-dessus, la capacité de monter l’opération de déstabilisation archi-professionnelle que nous avons pu observer. Donc nous sommes ramenés (et ceci quelle que soit leur motivation) à l’un des cas précédents.

Conclusions