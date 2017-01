Fillon, moitié Laval, moitié Sarkozy ?

Si sa très large victoire surprise aux primaires avait fait de lui le favori incontestable, au point de sembler être inarrêtable, les dernières semaines semblent avoir fragilisé le candidat des Républicains, entre polémiques et rétropédalage sur ses propos de campagne et pilonnage par certains, comme Henri Guaino. Que penser de l’avenir de ce séguino-thatchérien, qui a répondu cette semaine ?

Homme de conviction ou fétu de paille politicien ?

Bref, ce qui est navrant pour l’élection de cette année, c’est que l’ensemble des candidats qui sont en haut des sondages sont plus repoussants les uns que les autres . Et François Fillon n’échappe pas à la règle, entre un programme absolument délirant économiquement , et un caractère qui semble démontrer qu’il est de la même veine que les précédentes erreurs de casting logées à l’Elysée.