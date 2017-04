Fillon : otage ou complice des intégristes de Sens commun ?

Bonjour Fergus

Je vais essayer de vous informer un tout petit peu.

Sens commun est une association qui fait partie des Républicains.

Elle est composée largement de gens qui ont participé aux manifs pour tous. Notamment parmi les jeunes. ( vu de très prêt, beaucoup d’anciens scouts..)

En Revanche, elle est distincte. Du reste, la patronne de la LMPT n’ pas appelé à participer à la manif du Trocadéro et sa patronne n’y était pas elle même.

En matière de mobilisation, l’association de Frigide barjot a été beaucoup plus engagée..

Vous devez vivre dans « l’entre soi »comme la plupart des gens de gauche pour imaginer que ces gens sont des intégristes ultra-réactionnaires....

Je peux vous garantir, en tant que protestant, parfaitement extérieur à ces mouvements papistes, que ce sont juste les catholiques français tous ce qu’il y a de plus basique. EVEN, c’est un programme de formation du diocèse de Paris....D’une manière générale, toute l’église catholique est hostile à l’avortement. Vous l’ignoriez ?

Les intégristes, c’est très très différent. Ramené à nos critères à nous, c’est comme si vous confondiez l’EPUDF ( église protestant unie de France) avec des témoins de Jéhovah, ou un truc de ce genre, ou, pour vous, des Macronistes avec des LO. SI les uns et les autres sont socialistes comme mélenchon ou Hamon, vous concevez, j’imagine, que certaines nuances les séparent....

Les catholiques canal habituel, constituent la principale forme civile civique citoyenne bénévole engagée humanitaire de notre pays avec je ne sais plus, un, ou un million et demi de messalisant.

Pour mémoire, le NPA c’est dit on entre 2 et 4000 personne, Macron c’est un peu plus de 200 000 clics, dont bon nombre en provenance du Kérala occidental, Mélenchon c’est un nombre de vue sur youtube qui représente un pourcentage pas complètement négligeable de ce que font Norman ou Dieudonné....

Bref, les cathos. en se limitant aux pratiquant de chez pratiquants, c’est plusieurs fois le total de l’ensemble de tous les militants de toutes les gauches. Sauf que, ces derniers sont en général à plus de 50% des professionnels. notamment des élus, des « associatifs », des agents publics, qui touchent pour cela, alors que les cathos, eux payent... et sont bénévoles

Il n’y aurait donc rien de très étonnant à ce que ce vaste mouvement populaire soit représenté, y compris dans les sphères gouvernementales.

A moins que vous ne soyez islamophobe et homophobe et prêt à prôner une discrimination des gens en politique à raison de leurs mœurs sexuelles présumée ou de leur orientation religieuse avouée ?

Bon, maintenant, Christ est ressuscité. Je suis heureux de voter dans le même sens que la plupart de mes frères catholiques dans l’erreur et de mes pères et mères juifs, dans le sens du progrès de la justice et de la fraternité, contre les conservatisme et le racket social des gauches.

Fillon Vite !