Fillon ou Macron, pour redresser l’économie ?

« François Fillon a la compétence à l’évidence également, sa grande expérience d’homme d’État le rendra opérationnel immédiatement à la tête de l’État ».



François Fillon, lui, propose le plein emploi

Il l’a largement démontré de 2007 à 2012...».​Non. Il a pour objectif de ramener le chômage à sonde 5 % (incompressibilité démontrée par personne).

Macron... a bien perçu que les Libéraux (LE Marché et correction a minima des injustices les plus criantes) et les Socialistes (Fiscalité & Redistribution) n’ont aucune solution à proposer pour résoudre l’éternelle contradiction intrinsèque du Capitalisme, à savoir :

Faire la synthèse entre sa capacité à créer des richesses (compétitivité) et son incapacité structurelle à répartir cette richesse équitablement (solidarité).

Mais, que propose Macron de structurellement réformateur ? Rien ! Que des réformes marginales...

Si la France était en guerre avec un pays frontalier, cela s’est vu dans le passé, la prospérité de son économie constituerait la priorité du pays, sinon la première préoccupation des Français(es), pour soutenir l’effort de guerre (sécurité extérieure), avant les questions du chômage, de la sécurité intérieure et de la sécurité sociale (tous problèmes - effets - qui ne peuvent trouver de solutions pérennes que grâce à une économie florissante - cause). Aujourd’hui, la priorité économique doit demeurer afin de permettre quelque progrès social que ce soit.

​Or, aucun des candidats à la présidentielle 2017 ne propose un Programme Socio-Économique innovant, progressiste et réaliste, propre à réaliser la synthèse indiquée ci-dessus.

